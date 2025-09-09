Donald Trump le cere susținătorilor săi 15 dolari pentru a ajunge în rai

Lideri religioși se roagă alături de Trump în timpul unei întâlniri pe care au avut-o cu acesta în Biroul Oval în data de 19 martie 2025, FOTO: Daniel Torok-White House / Zuma Press / Profimedia Images

Președintele american a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să ajungă în rai, prin intermediul unor emailuri neobișnuite adresate susținătorilor săi, relatează marți La Libre.

Trump nu este străin de cererile speciale, dar aceasta este cel puțin inedită și a fost confirmată independent de mai publicații cunoscute, inclusiv Newsweek și The Independent.

Scrise în numele său, emailurile au fost trimise de echipa lui Trump ca parte a unei campanii de strângere de fonduri, ele cerându-le susținătorilor o contribuție de 15 dolari pentru a-l ajuta pe președinte să ajungă în rai.

Prezentând supraviețuirea politică și bătăliile juridice ale președintelui republican drept semne ale unui scop divin, emailurile le cer susținătorilor să doneze 15 dolari în timpul unui „BLITZ DE STRÂNGERE DE FONDURI TRUMP DE 24 DE ORE”.

Ele menționează în mod specific evenimente din trecut, inclusiv victoriile sale electorale, achitările în urma procedurilor de destituire și procesele juridice aflate în desfășurare, ca parte a unei meniri spirituale, încheiate cu presupusa intervenție divină care i-ar fi permis să supraviețuiască tentativei de asasinare din luna iulie a anului trecut, la un miting electoral din statul Pennsylvania.

Trump le spune susținătorilor săi că Dumnezeu l-a salvat „pentru un singur motiv”

„Anul trecut, am fost la câțiva milimetri de moarte atunci când glonțul mi-a străpuns pielea. Întoarcerea mea triumfală la Casa Albă nu trebuia să se întâmple niciodată!”, notează emailurile.

„Dar eu cred că Dumnezeu m-a salvat pentru un singur motiv: PENTRU A FACE AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!”, subliniază acesta.

Mesajul continuă: „Cu siguranță nu trebuia să supraviețuiesc unui glonț tras de un asasin, dar prin harul lui Dumnezeu atotputernicul, am reușit. AȘA CĂ, ACUM, nu am altă alegere decât să răspund Chemării Datoriei, dar nu pot face asta singur”.

Primul email de strângere de fonduri pare să fi fost trimis pe 23 august, urmat apoi de alte mesaje la fiecare câteva zile.

Trump a câștigat ambele sale mandate de președinte în parte sprijinului larg de care s-a bucurat în rândul evanghelicilor americani și a altor culte neoprotestante.

În timpul campaniei pentru realegere din 2020 el a declarat că se identifică drept creștin fără denominațiune, nu ca prezbiterian, confesiunea în care a fost crescut și cu care s-a identificat pentru majoritatea vieții sale adulte.