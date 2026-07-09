Donald Trump leagă retragerea trupelor americane din Europa de soarta Groenlandei și cere un acord „foarte bun”

Președintele american Donald Trump a ridicat posibilitatea unei reduceri suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de un posibil acord privind viitorul Groenlandei, transmite joi agenția DPA, citată de Agerpres.



„Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda”, a declarat președintele SUA la bordul Air Force One, întrebat dacă va mai retrage trupe americane din Europa. „Poate că o voi face”, a adăugat ulterior.

Trump a insistat că aceasta va depinde mult dacă va putea ajunge la ceea ce el a numit „un acord foarte bun privind Groenlanda”.

La scurt timp după ce a ajuns la summitul NATO de la Ankara, Trump a declarat că Groenlanda, care face parte din Regatul Danemarcei, „ar trebui să fie controlată de Statele Unite”.



Un oficial american de rang înalt a afirmat anterior că, din perspectiva Washingtonului, preluarea Groenlandei este singura modalitate de a aborda riscurile de securitate pe termen lung din jurul insulei.



Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a respins cu fermitate această cerere.

„Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu… Desigur, vom apăra Regatul Danemarcei”, a spus Frederiksen, reiterând că Groenlanda nu este de vânzare.

Trump a spus că nu va lua Groenlanda cu forța

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump a amenințat deschis că va prelua Groenlanda, ceea ce nu doar că a afectat relația SUA cu Danemarca, un aliat NATO, dar a stârnit și îndoieli cu privire la coeziunea de care dă dovadă cea mai importantă forță militară a lumii, precum și la loialitatea reciprocă în cadrul NATO.



Justificarea președintelui american este aceea că Groenlanda nu ar fi în siguranță în fața Rusiei și a Chinei și, prin urmare, reprezintă o problemă pentru interesele de securitate ale SUA.

Președintele american a retras ulterior amenințarea de a recurge la mijloace militare dacă va fi necesar pentru a-și atinge obiectivul și a renunțat la anunțul privind taxe vamale punitive împotriva Germaniei și a altor țări europene dacă acestea nu ar fi fost de acord ca insula să fie preluată de Washington. Totuși, și-a păstrat revendicările asupra Groenlandei.



Guvernele Danemarcei și Groenlandei au respins constant anexarea insulei de către SUA.