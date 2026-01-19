Trump pare tot mai hotărât. Mesaj despre preluarea Groenlandei: „Se va face”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că Danemarca nu a reușit să facă nimic pentru a elimina „amenințarea rusă” din Groenlanda și a subliniat că „acum este momentul și se va face”, informează Reuters.

„NATO spune Danemarcei, de 20 de ani, că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din Groenlanda». Din păcate, Danemarca nu a reușit să facă nimic în acest sens”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social pe care o deține.

Casa Albă, președinția daneză a Uniunii Europene și ministerul afacerilor externe al Danemarcei nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta afirmațiile lui Trump.

Liderul american a insistat în repetate rânduri că nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât proprietatea asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare și că nu doresc să facă parte din Statele Unite.

Președintele Donald Trump, furios din cauza rezistenței aliaților europeni față de eforturile sale de a anexa teritoriul danez autonom, a declarat pe sâmbătă că va impune tarife de 10% asupra importurilor din opt țări europene care au trimis trupe acolo cu două zile înainte.

Prezența invazivă a Chinei și Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate ale SUA, a susținut Trump. Oficialii danezi și alți oficiali europeni au subliniat că Groenlanda este deja protejată de pactul de securitate colectivă al NATO.