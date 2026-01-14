Donald Trump, mesaj fără echivoc înaintea întâlnirii cheie pentru viitorul Groenlandei: „Orice altceva este inacceptabil” și NATO „știe” asta

Președintele american Donald Trump a transmis într-un nou mesaj că Statele Unite nu vor accepta nimic altceva decât să preia controlul asupra Groenlandei și a amintit de forța SUA în cadrul NATO.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale. Este vitală pentru ‘Golden Dome‘, pe care îl construim. NATO ar trebui să fie în fruntea demersurilor pentru ca noi să o obținem. DACĂ NU O FACEM NOI, O VOR FACE RUSIA SAU CHINA, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, mare parte din ea construită de mine în timpul primului meu mandat și pe care acum o duc la un nivel nou și chiar mai ridicat, NATO nu ar fi o forță sau un factor de descurajare eficient – nici pe departe! Ei știu asta, și știu și eu. NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”, a continuat liderul de la Casa Albă.

„Orice altceva mai puțin decât aceasta este inacceptabil. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DJT”, și-a încheiat Donald Trump mesajul.

Întâlnire la Casa Albă pentru viitorul Groenlandei

Comentariile lui Trump vin în contextul în care miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri la Casa Albă cu vicepreședintele american JD Vance, după săptămâni de amenințări din partea președintelui că SUA vor prelua controlul asupra celei mai mari insule de pe Pâmânt, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Groenlanda și Danemarca spun că insula nu este de vânzare, că amenințările cu forța sunt imprudente și că problemele de securitate ar trebui rezolvate între aliați. Țări importante din UE au susținut Danemarca.

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, urmează să prezinte un front comun în cadrul întâlnirii cu Vance și alți oficiali americani, printre care secretarul de stat Marco Rubio.

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a declarat Motzfeldt într-un comunicat emis marți de ambasadorul danez în SUA.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reiterat, de asemenea, angajamentul Groenlandei față de Danemarca, calificând situația drept „o criză geopolitică” și respingând perspectiva de a deveni teritoriu al SUA.

Trump: „Asta e problema lor”

Trump, întrebat de reporteri marți seara, a respins declarația lui Nielsen potrivit căreia Groenlanda preferă să rămână parte a Danemarcei.

„Asta e problema lor. Nu sunt de acord cu ei. Nu știu cine este. Nu știu nimic despre el, dar asta va fi o mare problemă pentru el”, a spus liderul american.

Oficialii de la Casa Albă au luat în calcul diverse planuri pentru a controla Groenlanda, inclusiv posibila utilizare a armatei americane și plăți către groenlandezi pentru a-i convinge.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că cea mai dificilă parte a disputei privind viitorul Groenlandei ar putea fi oricând.

Danemarca și Groenlanda au solicitat inițial o întâlnire cu Rubio, în speranța de a avea o discuție între diplomații de rang înalt cu privire la rezolvarea crizei dintre cei doi aliați NATO.

Dar Rasmussen a spus că și Vance a dorit să participe și că vicepreședintele va găzdui el însuși întâlnirea, la Casa Albă.