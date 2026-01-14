Întâlnire cu miză mare la Casa Albă pentru „o criză geopolitică” între doi aliați NATO. JD Vance, față-n față cu liderii Danemarcei și Groenlandei

Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit noi îngrijorări cu privire la viitorul Groenlandei după ce a respins refuzul categoric venit din partea prim-ministrului insulei arctice, Jens-Frederik Nielsen, față de intenția SUA de a prelua controlul asupra ei.

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri la Casa Albă cu vicepreședintele american JD Vance, după săptămâni de amenințări din partea președintelui Donald Trump că va prelua controlul asupra celei mai mari insule de pe Pâmânt, un teritoriu autonom al Danemarcei, informează Reuters.

Trump a declarat că insula situată strategic și bogată în minerale este vitală pentru securitatea SUA și că Statele Unite trebuie să o dețină pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe.

Groenlanda și Danemarca spun că insula nu este de vânzare, că amenințările cu forța sunt imprudente și că problemele de securitate ar trebui rezolvate între aliați. Țări importante din UE au susținut Danemarca.

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, urmează să prezinte un front comun în cadrul întâlnirii cu Vance și alți oficiali americani, printre care secretarul de stat Marco Rubio.

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a declarat Motzfeldt într-un comunicat emis marți de ambasadorul danez în SUA.

Trump: Asta e problema lor

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reiterat, de asemenea, angajamentul Groenlandei față de Danemarca, calificând situația drept „o criză geopolitică” și respingând perspectiva de a deveni teritoriu al SUA.

Trump, întrebat de reporteri marți seara, a respins declarația lui Nielsen potrivit căreia Groenlanda preferă să rămână parte a Danemarcei.

„Asta e problema lor. Nu sunt de acord cu ei. Nu știu cine este. Nu știu nimic despre el, dar asta va fi o mare problemă pentru el”, a spus liderul american.

Oficialii de la Casa Albă au luat în calcul diverse planuri pentru a controla Groenlanda, inclusiv posibila utilizare a armatei americane și plăți către groenlandezi pentru a-i convinge.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că cea mai dificilă parte a disputei privind viitorul Groenlandei ar putea fi oricând.

Danemarca și Groenlanda au solicitat inițial o întâlnire cu Rubio, în speranța de a avea o discuție între diplomații de rang înalt cu privire la rezolvarea crizei dintre cei doi aliați NATO.

Dar Rasmussen a spus că și Vance a dorit să participe și că vicepreședintele va găzdui el însuși întâlnirea, la Casa Albă.