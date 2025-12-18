Donald Trump relaxează politica federală a SUA față de marijuana, o „acțiune cerută de decenii”. „Avem oameni care mă imploră să fac acest lucru”

Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care scoate canabisul din categoria celor mai periculoase droguri, cum este heroina, și plasează planta psihoactivă pe lista pe care se află analgezice obișnuite și substanțe ca testosteronul și ketamina, potrivit Reuters. The New York Times (NYT) a explicat că măsura facilitează cercetarea și relaxează alte restricții, dar nu legalizează efectiv marijuana.

Este una dintre cele mai semnificative schimbări aduse politicii federale dure care viza canabisul de decenii și ar putea remodela industria, ar putea duce la reducerea pedepselor penale și ar putea debloca miliarde de dolari pentru finanțarea cercetării.

„Avem oameni care mă imploră să fac acest lucru, oameni care sunt într-o mare suferință. Timp de decenii, această acțiune a fost cerută de pacienți americani care suferă de durere extremă, boli incurabile, cancere agresive, convulsii, probleme neurologice, inclusiv numeroși veterani cu răni asociate serviciului sau americani mai în vârstă care trăiesc cu probleme cronice și o calitate a vieții sever degradată”, a declarat președintele Donald Trump.

Marijuana, în continuare ilegală la nivel federal

Marijuana va rămâne ilegală din perspectiva politicii federale și va fi supusă în continuare unui mozaic de legi locale din întreaga țară, unde există atât state în care deținerea și consumul sunt pe deplin legale, cât și state unde acestea sunt complet ilegale.

Măsura anunțată de Trump nu va afecta nici abordarea autorităților de aplicare a legii în efectuarea arestărilor în astfel de cazuri, au declarat pentru NYT oficiali de rang înalt din cadrul administrației, care au vorbit despre ordin sub condiția anonimatului.

Încadrarea canabisului printre cele mai periculoase substanțe era criticată de multă vreme, iar reclasificarea arată că guvernul federal recunoaște că planta are o anumită valoare medicinală.

Ordinul lui Trump vine în continuarea pașilor făcuți de administrația Biden pentru reclasificarea drogului, ceea ce semnalează o schimbare de viziune atât din partea administrației republicane, cât și din partea celei democrate, în modul este privită substanța la nivelul guvernului federal.

Totuși, există și oficialii care s-au opus reclasificării. Un număr de opt senatori republicani și de 26 de membri ai aceluiași partid din Camera Reprezentanților i-au trimis recent o scrisoare în acest sens lui Trump. CatholicVote, o organizație conservatoare non-profit, a făcut, de asemenea, lobby pe lângă președinte împotriva acestei schimbări.

„Având în vedere pericolele documentate ale marijuanei, facilitarea creșterii industriei marijuanei este în contradicție cu creșterea economiei noastre și încurajarea unui stil de viață sănătos pentru americani”, au scris senatorii.