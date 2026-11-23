Președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au intervenit personal, în weekend, în decizia companiei Nvidia de a-l repune în funcție pe directorul executiv Jensen Huang, convinși că numai el apără modelele de inteligență artificială (AI) cu ponderi deschise fabricate în SUA, au declarat luni persoane familiarizate cu situația pentru agenția internațională de presă Reuters.

Modelele de AI cu ponderi deschise sunt sisteme ale căror componente de bază sunt disponibile public, putând fi descărcate, modificate, rulate și adaptate de utilizatori pentru sarcini specifice. „Ponderile” unui model de AI sunt miliarde de valori numerice rezultate după antrenarea rețelei neuronale, aceste numere stabilind modul în care modelul respectiv procesează informația, formulează răspunsuri și face predicții.

Creșterea popularității acestor modele a devenit o oportunitate de afaceri majoră pentru Nvidia, deoarece extind cererea pentru cipurile și infrastructura de calcul a companiei americane dincolo de numărul restrâns de mari dezvoltatori de AI.

China este lider în dezvoltarea sistemelor de AI cu coduri-sursă deschise, care câștigă teren în rândul companiilor americane, deoarece pot fi mai ieftine decât instrumentele de AI proprietare ale marilor laboratoare americane OpenAI și Anthropic. De asemenea, acestea pot oferi performanțe aproape la fel de bune.

Nvidia a fost unul dintre cei mai proeminenți susținători ai ecosistemului american de AI cu ponderi deschise. În luna august, Nvidia a convenit să achiziționeze compania Hugging Face, o platformă pe care dezvoltatorii o utilizează pentru a găzdui modele de AI cu ponderi deschise, printre alte resurse legate de inteligența artificială. Nvidia este, de asemenea, investitor în Reflection AI, o companie americană care și-a lansat primul model de AI cu ponderi deschise în luna octombrie.

Huang și lobby-iștii Nvidia au exercitat, de asemenea, presiuni asupra legiuitorilor americani pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiei de AI cu ponderi deschise, Huang afirmând, într-o scrisoare la începutul anului 2026, că aceștia ar trebui să evite „restricțiile premature” asupra acestor tehnologii.

Huang și-a dat demisia din funcția de director general (CEO) al Nvidia mai devreme în cursul acestei luni, în urma unor informații conform cărora ar fi avut mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu o presupusă spioană chineză.

Reuters scria pe 18 noiembrie că administrația Trump ia în considerare posibilitatea de a impune companiilor americane să dezvăluie public utilizarea modelelor chineze de inteligență artificială, inclusiv a celor cu ponderi reduse, ca parte a eforturilor de a reduce dependența de tehnologia chineză.

După decizia Nvidia, Trump invocă un argument despre „racolarea” lui Jensen Huang de către o mare putere: „Vă garantez că i-ar oferi tot ce și-ar dori”

Legiuitorii republicani au susținut din ce în ce mai des argumentul conform căruia inteligența artificială cu ponderi deschise este esențială pentru a concura cu China. Vineri, doi parlamentari republicani de frunte din Camera Reprezentanților au solicitat administrației Trump să ajute companiile americane să dezvolte modele de AI cu ponderi deschise, adăugând că acest lucru ar permite Statelor Unite să contracareze mai eficient Beijingul.