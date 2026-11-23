Președintele american Donald Trump a afirmat că el a transmis asigurări Consiliului de Administrație al companiei din domeniul tehnologiei Nvidia că readucerea lui Jensen Huang în funcția de director general nu va reprezenta un risc pentru securitatea națională a SUA, informează Reuters.

Trump a precizat că a ținut legătura cu Consiliul de Administrație după ce Huang și-a dat demisia pe 12 noiembrie, în urma dezvăluirilor privind relațiile sale extraconjugale cu subordonate și cu cetățeana chineză Alice Huang, o persoană suspectată de spionaj, cu care nu are nicio legătură de rudenie în ciuda numelui de familie comun.

Trump, care îl consideră pe Huang unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi din Silicon Valley, a insistat pentru readucerea acestuia în cadrul gigantului tech, în ciuda dezvăluirilor, printr-o intervenție extrem de publică a unui președinte american în procesul decizional al unei companii.

„Consiliul de Administrație a decis să facă ceea ce ne-am dorit noi. Iar unul dintre lucrurile pe care consiliul a vrut să le afle a fost dacă există o problemă de securitate națională”, a declarat Trump, într-un interviu acordat CNBC, după ce a fost anunțată decizia board-ului de a-l repune pe Huang în funcția de CEO

„Și, după multe cercetări… am spus: «Nu, nu este o problemă»”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

De asemenea, în interviul acordat CNBC, Trump și-a exprimat îngrijorarea că Beijingul l-ar putea racola pe Jensen Huang. „Jensen ar putea lua următorul avion spre China, și vă garantez că i-ar oferi tot ce și-ar dori”, a spus președintele american.

Trump nu a menționat dacă a participat la vreo ședință a Consiliului de Administrație al Nvidia, dar a spus pentru CNBC că a fost reprezentat acolo. El a precizat că a vorbit cu Jensen Huang duminică seara.

Luni, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump a salutat decizia Consiliului de Administrație și l-a numit pe Jensen Huang „un mare patriot și o comoară națională”. Liderul american a mai afirmat că procurorul general Todd Blanche a confirmat faptul că guvernul federal nu deține dovezi conform cărora Jensen Huang s-ar fi angajat în activități ilegale.

„Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că întoarcerea lui Jensen la NVIDIA reprezintă un risc pentru securitatea națională”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump a adăugat, în mesaj, că leadership-ul lui Jensen Huang la NVIDIA este necesar pentru a asigura succesul continuu al companiei, precum și al economiei SUA.

Guvernul SUA investighează dacă Alice Huang era un agent chinez, a declarat Trump. El a spus pentru CNBC că nu l-a întrebat pe președintele chinez Xi Jinping dacă Alice Huang era spion atunci când cei doi lideri s-au întâlnit săptămâna trecută.

Duminică, The New York Times a relatat că Alice Huang a păstrat legătura cu un oficial al principalei agenții de spionaj din China timp de mai bine de un an, pe durata relației ei cu directorul executiv al Nvidia.

Presiune intensificată asupra board-ului Nvidia

În timp ce pleca săptămâna trecută din Washington în deplasarea lui din Asia, președintele SUA a declarat că nu ar avea nimic împotrivă să solicite revenirea lui Huang în cadrul companiei, afirmând: „Cred că a învățat o lecție importantă.”

Tonul lui Trump a devenit mai ferm în cadrul unei conferințe de presă de la Casa Albă, vineri, după întoarcerea din vizită.

El a spus că i-ar plăcea să-l vadă pe fostul șef al Nvidia „cerându-și scuze în mod oficial și întorcându-se (la conducerea companiei, n.r.)”, adăugând: „Am discutat despre asta cu președintele Xi, iar el a spus: «Oh, genial, genial – este un om genial.» Așa este.”

Duminică seară, Trump a postat pe Truth Social că speră ca board-ul Nvidia să-l reangajeze pe Huang: „Ar fi cel mai bun lucru pentru companie, dar și pentru SUA”.

Anunțul-surpriză de luni privind readucerea lui Huang la conducerea gigantului tech a determinat o creștere de 33% a acțiunilor Nvidia, impulsionând totodată și acțiunile altor companii din sectorul cipurilor.

Trump a cumpărat acțiuni Nvidia în valoare de până la 265.000 de dolari și a vândut acțiuni în valoare de până la 15.000 de dolari în septembrie, cu câteva săptămâni înainte ca să apară informațiile privind legăturile lui Huang cu presupusa spioană chineză, potrivit celei mai recente declarații financiare a lui Trump, publicată joia trecută.

„Pe de altă parte, Nvidia ar trebui să-și continue ancheta internă aprofundată privind respectarea de către companie a controalelor de export ale SUA, pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a SUA”, a scris Trump pe Truth Social.

Legiuitorii americani au pus întrebări cu privire la cunoștințele lui Trump despre viața personală a lui Huang.

Democrații din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților nu au fost informați cu privire la această decizie, a declarat luni un consilier.

Senatorul republican de Texas, John Cornyn, a ridicat semne de întrebare cu privire la concluzia Consiliului de Administrație conform căreia reintegrarea lui Huang nu prezintă riscuri de securitate la adresa SUA. „Niciun risc pentru securitatea națională? Pe baza a ce?”, s-a întrebat Cornyn, într-o postare pe X.