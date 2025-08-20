Donald Trump spune că Crimeea este „în mijlocul oceanului” și o compară cu un stat american: „Este superbă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, la fotografia de familie împreună cu alți lideri europeni, în Cross Hall al Casei Albe din Washington, DC. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a comparat Crimeea cu statul american Texas, exagerând considerabil dimensiunile peninsulei și afirmând că aceasta este „în mijlocul oceanului”, relatează The Moscow Times.

Potrivit acestuia, Crimeea este „enormă, de dimensiunea Texasului sau ceva de genul, în mijlocul oceanului, și este superbă”. El a făcut comentariile în cadrul unui interviu acordat jurnalistului american Mark Levin pentru podcastul său.

Texasul are peste 695.000 de kilometri pătrați, în timp ce Crimeea are aproximativ 27.000 de kilometri pătrați, ceea ce înseamnă că statul american este de aproximativ 26 de ori mai mare.

Trump și-a împărtășit, de asemenea, gândurile despre controlul asupra Crimeii. „Dacă aș fi donat acel pământ, aș fi fost pe prima pagină a fiecărui ziar pentru următorii 4 ani. Când Obama l-a donat, nici măcar nu au vorbit despre asta”, a spus Trump.

🇺🇦🇺🇲 Crimea is close in size to Texas. It is wonderful. This huge landmass stretching right into the ocean, right into the Black Sea, is so beautiful, — Trump



"The situation with Crimea is currently commented on like this: If I had given up this land, I would have been on the… pic.twitter.com/IZKVe9E8f0 — Visioner (@visionergeo) August 20, 2025

Cu toate acestea, președintele SUA i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să fie mai flexibil în eventualele negocieri cu Vladimir Putin și să abandoneze ideea de a obține înapoi Crimeea. „Ambele opțiuni sunt imposibile”, a spus Trump, referindu-se la returnarea Crimeii și la aderarea Ucrainei la NATO.

The Moscow Times amintește că Trump face adesea erori geografice și de altă natură.

De exemplu, înaintea summitului bilateral cu președintele Vladimir Putin, el a declarat de mai multe ori că va merge în Rusia și că se va „întoarce în Statele Unite”, deși întâlnirea cu liderul rus a avut loc pe teritoriul american, la Anchorage.