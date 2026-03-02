Ora 18.00: Donald Trump va vorbi despre războiul din Iran. Este prima ieșire în fața presei de la declanșarea atacurilor

Președintele Donald Trump va vorba despre războiul împotriva Iranului în cadrul unei declarații de presă care va avea loc la ora 11:00 ET (18.00 în România), a anunțat luni Casa Albă, citată de CNN.

Este prima ieșire a lui Donald Trump în fața presei de la declanșarea, alături de Israel, a operațiunii împotriva Iranului care a dus sâmbătă la uciderea liderui suprem Ali Khamenei.

Precedentele sale discursuri despre război au venit prin videoclipuri preînregistrate difuzate pe Truth Social.

Ce a spus Trump despre război în primele zile

Ieșirea în fața reporterilor vine în a treia zi de acțiuni ale SUA și Israelului împotriva Iranului. Donald Trump a promis duminică să „răzbune” moartea celor trei militari americani, anunțată anterior în conflictul cu Iranul, și a afirmat că vor exista „probabil” și alte pierderi pentru Statele Unite,

Duminică, Trump a descris războiul drept o operaţiune „de patru săptămâni” în Iran și a anunțat moartea a „48 de lideri iranieni” şi a avertizat din nou că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari SUA au fost ucişi.

De asemenea, el a spus că este gata să „discute” cu liderii iranieni, dar fără a preciza care sunt aceştia.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, aşa că – oricât de puternic este Iranul, ţara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puţin”, a declarat preşedintele american într-un interviu telefonic acordat ziarului britanic Daily Mail, de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde se află de vineri seară.

„Avansează rapid. Nimeni nu poate crede că am reuşit. 48 de lideri au fost eliminaţi dintr-o singură lovitură”, s-a felicitat preşedintele Statelor Unite, potrivit unei jurnaliste de la Fox News care a vorbit cu el la telefon şi i-a transcris afirmaţiile pe contul ei de X.