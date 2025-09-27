Donald Trump trimite armata într-un patrulea mare oraș american pentru că este „devastat de război”: „Autorizez folosirea forței maxime”

Preşedintele republican Donald Trump a ordonat sâmbătă desfăşurarea armatei într-un al patrulea oraş al SUA, Portland, şi a autorizat „utilizarea forţei dacă este necesar”, în cadrul acţiunilor sale de combatere a criminalităţii din metropolele şi statele conduse de politicieni democraţi şi unde au loc proteste împotriva expulzării migranţilor ilegali, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Îi ordon secretarului apărării, Pete Hegseth, să desfăşoare toate trupele necesare pentru a proteja Portland-ul devastat de război şi instalaţiile noastre ale ICE (poliţia imigraţiei n.red) aflate sub asediul Antifa şi al altor terorişti interni”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Autorizez de asemenea folosirea forţei maxime dacă este necesar”, a adăugat el, fără a preciza ce înţelege prin aceasta.

În oraşul Portland au loc de mai multe luni proteste împotriva poliţiei imigraţiei (ICE), instituţie care pune în aplicare măsurile lui Trump de combatere a migraţiei ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden şi care a alimentat infracţionalitatea.

Preşedintele republican a ameninţat la începutul lunii septembrie că va trimite Garda Naţională în acest oraş din nord-vest, cel mai mare din statul democrat Oregon.

Trump a semnat în urmă cu două săptămâni un ordin executiv privind desfăşurarea trupelor Gărzii Naţionale în oraşul Memphis din statul Tennessee, pentru combaterea infracţionalităţii. Oraş cu populaţie majoritară de culoare, Memphis este condus de un primar democrat, într-un stat cu un guvernator republican.

După Los Angeles, unde în iunie au avut loc proteste violente împotriva expulzării migranţilor ilegali, Garda Naţională a fost desfăşurată la mijlocul lunii august de asemenea la Washington, capitala federală. Donald Trump a ameninţat de asemenea că va trimite efective suplimentare de poliţie şi personal militar la Chicago, New York şi Baltimore.

El a semnat luni un ordin executiv care clasifică mişcarea Antifa, ce reuneşte grupuri care se pretind antifasciste, drept organizaţie teroristă.