Donald Tusk: Polonia a primit oferte de sprijin antiaerian din partea aliaților europeni, după doborârea dronelor rusești

Polonia a primit oferte de sprijin pentru apărarea sa antiaeriană din partea aliaților europeni, a declarat premierul Donald Tusk după discuțiile purtate cu liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Țărilor de Jos, Ucrainei și NATO, potrivit Reuters și The Guardian.

„În convorbirile de astăzi… am primit nu doar expresii de solidaritate cu Polonia, ci mai ales propuneri de sprijin concret pentru apărarea antiaeriană a țării noastre”, a scris Tusk pe X, după ce Polonia a doborât miercuri drone suspecte rusești intrate în spațiul său aerian.

El nu a oferit deocamdată alte detalii.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone

Vicepremierul și ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că dronele rusești care au intrat noaptea trecută în spațiul polonez „nu s-au abătut de la traseu”, ci au vizat deliberat teritoriul țării.

Într-un clip de trei minute, în limba engleză, publicat pe rețelele sociale, Sikorski a mulțumit Olandei, Italiei și Germaniei pentru sprijinul acordat în gestionarea incursiunilor.

Oficialul polonez a precizat că „este conștient că Rusia susține că nu există dovezi că aceste drone ar fi rusești, mergând până la a sugera o provocare ucraineană”, dar a adăugat că „minciunile și negările” sunt „răspunsuri tipice sovietice”.

Rusia anunță oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.