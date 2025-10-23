Două alerte de vânt puternic emise de meteorologi pentru peste jumătate din țară. Harta zonelor vizate

Meteorologii au emis două atenționări Cod galben de vânt puternic care vizează mai multe județe din nordul, vestul și centrul României.

În intervalul 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben în Banat și Crișana, unde vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50 – 70 km/h, conform ANM.

În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 – 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90 – 110 km/h.

De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50 – 70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 – 90 km/h, iar la peste 1.700 metri vor fi rafale de 90 – 120 km/h.

Meteorologii precizează că vor fi intensificări de vânt și în restul țării, cu viteze de 40 – 50 km/h.

