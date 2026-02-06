Două importante țări NATO își deschid consulate în Groenlanda pe fondul amenințărilor americane

Franța și Canada vor deschide vineri consulate în capitala Groenlandei, Nuuk, consolidând legăturile din regiunea arctică pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice, după ce președintele SUA, Donald Trump și-a reafirmat interesul pentru achiziționarea insulei, situată într-o poziție strategică, relatează Reuters.

Extinderea diplomatică a semnalat angajamentele celor două state de a-și întări prezența în Arctica și parteneriatele cu Groenlanda, un teritoriu danez semi-autonom care a devenit un punct de interes major în urma afirmației lui Trump potrivit căreia controlul american asupra insulei reprezintă o prioritate de securitate națională pentru SUA.

Reluarea demersurilor Casei Albe de a achiziționa Groenlanda, unde Statele Unite au deja propriul consulat – deschis în timpul primului mandat al lui Trump -, i-a alarmat pe aliații europeni și a declanșat dezbateri privind suveranitatea și securitatea în Arctica.

Anita Anand, ministra canadiană de externe, și guvernatoarea generală Mary Simon vor vizita Groenlanda vineri și vor participa la deschiderea consulatului Canadei.

Anand urmează să se întâlnească la Nuuk cu Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de externe, și cu Vivian Motzfeldt, ministra de externe a Groenlandei, pentru a discuta colaborarea în domeniul securității arctice.

Canada și-a anunțat planurile în decembrie, când Anand a declarat că țara va deschide consulate în Groenlanda și la Anchorage, în Alaska, ca parte a eforturilor de a-și consolida prezența în Arctica.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a promis, de asemenea, să intensifice prezența militară și de securitate a Canadei în regiunea arctică.

Emmanuel Macron a anunțat personal că Franța își va deschide un consulat în Groenlanda

Franța, al cărei ministru de externe urmează să efectueze o vizită în Groenlanda în următoarele săptămâni, va fi prima țară din Uniunea Europeană care va deschide un consulat general pe insulă. Franța are nouă cetățeni care trăiesc în Groenlanda.

„Franța își reiterează angajamentul de a respecta integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a transmis Ministerul francez de Externe într-un comunicat de vineri.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat planurile privind deschiderea consulatului în timpul vizitei sale în Groenlanda de anul trecut, ca gest de solidaritate după ce Trump a declarat în mod repetat că dorește controlul asupra insulei și nu a exclus folosirea forței pentru obținerea ei. El a făcut însă acest lucru luna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Jean-Noël Poirier, noul consul general al Franței la Nuuk, este un veteran al diplomației franceze, care a activat anterior în Vietnam și, cel mai recent, în Libia. El a declarat că accentul inițial va fi pus de misiunea diplomatică pe ascultarea nevoilor groenlandezilor și pe inițiative științifice și culturale.

„Nu mi-e teamă de frig, de nopțile de 20 de ore. Anul trecut am fost în Libia și am avut câteva momente-limită. Am fost loviți de proiectile de mortier, dar aici nu voi avea nevoie de vestă antiglonț sau de cască, ca la Tripoli, așa că nu este nicio problemă”, le-a spus el jurnaliștilor.