Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială într-un mesaj fără echivoc în care vorbește de un „bârlog de tâlhari”

Președintele german Frank-Walter Steinmeier, a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub președintele Donald Trump și a îndemnat lumea să nu permită ca ordinea mondială să degenereze într-un „bârlog de tâlhari”, în care cei fără scrupule iau tot ce vor, relatează Reuters.

În declarații neobișnuit de ferme, care păreau să facă referire la acțiuni precum înlăturarea de la putere în weekend a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și noile declarații ale SUA privind preluarea controlului asupra Groenlandei, Steinmeier a spus că democrația globală este atacată ca niciodată până acum.

Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale au o anumită greutate, iar el are mai multă libertate de a-și exprima opiniile decât politicienii.

Descriind anexarea Crimeei de către Rusia și invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina drept un moment de cotitură, Steinmeier a spus că comportamentul de acum al Statelor Unite reprezintă o a doua ruptură istorică.

Președintele german, despre „prăbușirea valorilor” SUA

„Apoi mai este și prăbușirea valorilor din partea celui mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a declarat Steinmeier în cadrul unui simpozion ce a avut loc târziu miercuri seara.

„Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într-un bârlog de tâlhari, în care cei mai lipsiți de scrupule iau orice doresc, în care regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a spus el.

Starmer a mai spus că este nevoie de o intervenție activă în situații amenințătoare, iar țări precum Brazilia și India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială.

Cacelarul german Friedrich Merz a declarat la rândul său luna trecută că Europa trebuie să devină mai puțin dependentă de Statele Unite, el răspunzând astfel direct la schimbarea strategică a Washingtonului în timpul noului mandat al președintelui Donald Trump.

Noua strategie de securitate națională a Washingtonului, prezentată la începutul lui decembrie, acuza guvernele europene că subminează libertatea politică și restricționează libertatea de exprimare.

Mai mult, strategia spune că SUA ar trebui să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei” – o referire la susținerea oferită de administrația Trump grupărilor politice populiste și naționaliste din UE.

Trump tocmai a dispus retragerea SUA din zeci de organizații internaționale

Noile comentarii ale președintelui Steinmeier vin de asemenea în contextul în care Donald Trump a promulgat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale care „nu mai servesc interesele americane”, potrivit anunțului făcut de Casa Albă într-un comunicat.

Casa Albă nu a enumerat organizaţiile, dar a afirmat că acestea promovează „politici climatice radicale, guvernanţă globală şi programe ideologice care intră în conflict cu suveranitatea şi puterea economică a SUA”.

31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. Potrivit Reuters, printre ele se numără Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), tratatul internațional de bază privind schimbările climatice, care stă la baza negocierilor climatice globale.

Statele Unite vor părăsi, de asemenea, UN Women, organizația care promovează egalitatea de gen și emanciparea femeilor, precum și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), agenția ONU axată pe planificare familială, precum și pe sănătatea mamei și a copilului în peste 150 de țări. SUA și-au redus finanțarea pentru UNFPA anul trecut.

În comunicat, Casa Albă spune că aceste retrageri „vor pune capăt finanţării şi implicării contribuabililor americani în entităţi care promovează agende globaliste în detrimentul priorităţilor SUA sau care abordează probleme importante în mod ineficient, astfel încât banii contribuabililor americani să fie alocaţi în mod optim în alte moduri pentru a sprijini misiunile relevante”.