În Grecia, Marco Rubio a evitat o întrebare despre cazul ambasadoarei SUA: „Acesta nu e forul în care abordăm subiectul”. Ce a spus totuși Rubio

După ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia a sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, cu referire la România, dar și la Grecia, secretarul de Stat american a primit o întrebare pe această temă, chiar în timp ce se afla în Grecia, miercuri. A răspuns doar parțial.

Secretarul de Stat Marco Rubio a evitat să răspundă unei întrebări despre activitatea ambasadoarei americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în urma informațiilor publicate de The Wall Street Journal privind promovarea de către aceasta a unor afaceri din domeniul gazelor naturale în sud-estul Europei, prin intermediul așa-numitului coridor vertical.

Întrebarea a fost adresată la Atena, la întâlnirea lui Rubio cu omologul său grec, de o jurnalistă americană, care a făcut referire la interpelările Congresului SUA adresate Departamentului de Stat cu privire la mandatul ambasadoarei SUA.

„Mă întreb, domnule secretar, dacă ați analizat personal unele dintre aceste acuzații și dacă sunteți convins că totul respectă normele de etică ale Departamentului de Stat”, a întrebat jurnalista.

Rubio a evitat răspunsul. În schimb, el a spus că apreciază activitatea ambasadoarei SUA.

„Acesta nu este forul în care vom aborda acest subiect, pur și simplu. Este suficient să spunem că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică. Întrebările pe care mi le adresați nu sunt abordate în cadrul conferințelor de presă din Grecia cu ministrul de externe al unei alte țări”, a spus secretarul de stat.

Scandalul a ajuns în Congresul SUA

Întrebarea vine după ce săptămâna trecută, liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din SUA au cerut Departamentului de Stat să analizeze activitatea ambasadoarei americane în Grecia.

Demersul lor a fost declanșat de dezvăluirile The Wall Street Journal, care a scris că Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, cu referire la România, dar și la Grecia.

Cotidianul de afaceri a mai scris că ambasadoarea ar fi mers împreună cu un lobbyist la întâlniri cu oficiali străini, promovând o companie grecească și un parteneriat al acesteia cu o companie susținută de statul elen.

În Congres, senatoarea Jeanne Shaheen, principalul democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, i-a transmis o scrisoare secretarului de stat în care și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a numit „folosirea nepotrivită a unei funcții oficiale”.

„Astfel de acțiuni nu servesc credibilității Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcție.

Ea a cerut Departamentului de Stat să prezinte „ce măsuri au fost luate și vor fi luate pentru a evita influențarea nejustificată și chiar aparența unui conflict de interese”.

Întrebări privind o posibilă influență în România

Și Gregory Meeks, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a afirmat într-o scrisoare că, dacă informațiile apărute în presă sunt corecte, ambasadoarea „nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui revocată din funcție”.

Cei doi parlamentari au solicitat Departamentului de Stat documente și explicații privind întâlnirile la care a participat lobbyistul Christos Marafatsos, eventualele interese financiare ale ambasadoarei și promovarea companiei grecești Aktor Group.

Într-o scrisoare datată 30 septembrie, adresată lui Rubio, la care a cerut răspuns până la jumătatea lunii octombrie, Meeks a solicitat explicații, întrebând inclusiv dacă „Departamentul, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate sau orice altă entitate guvernamentală americană au ordonat vreo activitate menită să influențeze componența sau supraviețuirea guvernului român”.

Ambasada SUA în Grecia a respins acuzațiile, susținând că Guilfoyle respectă toate regulile de etică ale Departamentului de Stat. „Orice insinuare că a acționat în afara normelor etice este categoric falsă”, a declarat un oficial al ambasadei.

Fraza ambasadoarei SUA despre România, confirmată de cel mai mare ziar financiar al lumii

În centrul atenției a stat o frază atribuită ambasadoarei în timpul unei cine desfășurate în martie la Atena.

Conform Wall Street Journal, Guilfoyle, făcând aluzie la prăbușirea iminentă a guvernului român, a afirmat: „Putem face asta oricărei țări pe care o dorim. Putem face asta și aici.” Avocatul acesteia a contestat însă modul în care a fost prezentată conversația.

Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la ambasada SUA din Atena, la care au participat peste 12 persoane, inclusiv politicieni, personal al ambasadei și personal militar, a declarat și pentru Financial Times o persoană familiarizată cu subiectul.

Declarațiile au provocat reacții atât în Grecia, cât și în România. La Atena, partidele de opoziție au făcut presiuni asupra guvernului să ia măsuri în legătură cu aceste declarații sau să o convoace pe Guilfoyle pentru a le explica.

Executivul elen, prin vocea purtătorului de cuvânt, a susținut că „nu a fost niciodată vorba de vreo amenințare” și că acest lucru „nu ar fi tolerat niciodată”. Însă nu a comentat fraza atribuită ambasadoarei SUA în Grecia.

FT: Guilfoyle a insistat ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA

Financial Times a scris că Guilfoyle s-a deplasat la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri ai Partidului Social-Democrat (PSD) la sfârșitul lunii martie, printre care președintele Sorin Grindeanu și ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan.

Nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare, a scris cotidianul financiar.

Guilfoyle s-a aflat la București pentru a promova un coridor de gaze din Grecia, prin Bulgaria și România, așa-numitul Coridor Vertical, către Ucraina. De asemenea, ea a insistat ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Financial Times.

Financial Times a citat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, care a declarat că Washingtonul „apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne puternic în ceea ce privește prioritățile noastre comune, inclusiv securitatea energetică și redistribuirea sarcinilor în domeniul apărării”.

Ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg declarase că „Statele Unite au încredere deplină în democrația din România” și că sistemul politic românesc este cel care trebuie să își rezolve problemele interne.