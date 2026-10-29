Dreapta din Brazilia ia distanță de Flavio Bolsonaro, după fuga acestuia în SUA

Principalele partide de dreapta şi centru-dreapta din Brazilia, inclusiv Partidul Liberal (PL) al lui Jair Bolsonaro, şi-au reafirmat joi încrederea în sistemul electoral şi au recunoscut victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva, distanţându-se de candidatul învins, Flavio Bolsonaro, informează EFE, citată de Agerpres.

Izolarea fostului candidat al Partidului Liberal (PL), fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro, în propriul său bloc politic, s-a adâncit după ce acesta a publicat miercuri o scrisoare în care se autointitula „adevăratul preşedinte ales al Braziliei”, expresie pe care a schimbat-o ulterior cu cea de „lider”.

Preşedintele PL, Valdemar Costa Neto, şi-a exprimat joi dezaprobarea faţă de scrisoare şi de poziţia fostului candidat, care ocupă funcţia de senator până în februarie anul viitor, menţionând că intenţia acum este „să facă ţara să meargă înainte”.

Distanţarea faţă de aliaţii săi şi de partidele din acelaşi spectru politic cu Bolsonaro începuse după confirmarea fugii sale în Statele Unite. Marţi, guvernatorul Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, a afirmat că este necesar să se respecte rezultatul alegerilor şi nu a exclus posibilitatea de a candida în 2030.

Alte partide care s-au alăturat campaniei lui Flavio Bolsonaro în turul doi, precum Partidul Social-Democrat Brazilian (PSDB), Mişcarea Democrată Braziliană (MDB) şi Uniunea Braziliei, au postat mesaje pe reţelele lor sociale susţinând angajamentul faţă de democraţie.

Preşedintele naţional al PSDB, Aecio Neves, învins de Dilma Rousseff la alegerile prezidenţiale din 2014, a calificat atitudinea lui Flavio drept „inexplicabilă” şi i-a criticat decizia de a face opoziţie din străinătate.

Partidele de centru, care de obicei se aliază cu blocul câştigător al alegerilor, au ieşit şi ele în apărarea guvernului reales.

În pofida criticilor, principalii aliaţi ai lui Bolsonaro susţin că nemulţumirea fostului candidat ar fi de înţeles având în vedere poziţia sa în sondajele de intenţie de vot publicate înaintea celui de-al doilea tur. De asemenea, unii dintre ei au încă îndoieli cu privire la presupusa intervenţie a justiţiei electorale în alegeri şi spun că ar trebui să fie adusă în faţa instanţelor corespunzătoare.