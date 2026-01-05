„Dublu” și „diferența se simte”. În prima zi de plată a noilor impozite, oamenii au format cozi și apoi s-au plâns de prețuri

Oameni stau la coadă la stațiile de plată ale Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4, amplasate la etajul mall-ului Grand Arena, în prima zi de plată a impozitelor pentru 2026. FOTO: Adelina Mărăcine/ HotNews

Zeci de persoane au venit, luni, 5 ianuarie, în prima zi în care pot plăti taxele și impozitele locale aferente anului 2026, la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4, aflat în mall-ul Grand Arena. Pentru mulți dintre ei, sumele afișate au fost o surpriză: impozite aproape duble sau chiar mai mari față de anul trecut.

La etajul mall-ului Grand Arena, între spațiile comerciale, funcționează punctul Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4.

Luni, aici, cele șapte stații de plată self-service au fost ocupate aproape constant. În apropiere se afla și un angajat al Direcției, care să-i poată ghida pe oameni, daca aceștia aveau nevoie.

„Pentru un apartament cu trei camere am ajuns la peste 800 de lei”

„Am plătit mult mai mult decât anul trecut. Pentru un apartament cu trei camere am ajuns la peste 800 de lei. Creșterea e de peste jumătate față de anul trecut”, spune Maria Gabriela, pensionară, fostă profesoară de limbi străine.

Femeia spune că nu s-a așteptat la o asemenea sumă. „Înțeleg că există probleme bugetare și că cineva trebuie să echilibreze situația. Dar nu pot să nu mă întreb de ce nu sunt trași la răspundere cei care au creat aceste probleme. De fiecare dată, nota de plată ajunge la oameni.”

Maria Gabriela spune că nu îl consideră pe premierul Ilie Bolojan principalul vinovat. „Este ardelean de-al meu, un om serios, care înțelege gravitatea situației și încearcă să o repare. Problema e că ajunge să plătească pentru ce au făcut alții înainte.”

„Înțeleg de ce tinerii pleacă”

În opinia ei, responsabilitatea aparține „partidelor care s-au perindat la guvernare”. „Cei vinovați sunt cei care au fost la putere de-a lungul timpului, în special Partidul Social Democrat, care au făcut promisiuni și nu le-au respectat, iar apoi au aruncat vina mai departe”, spune femeia.

Fostă profesoară de germană și engleză, Maria Gabriela spune că a predat o viață întreagă și că a văzut cum funcționează și alte sisteme. „Am călătorit mult, am termen de comparație. De asta spun că oamenii competenți nu sunt întotdeauna cei care ajung să decidă.” Are o fiică plecată din țară și spune că situația actuală explică, în parte, această alegere. „Îmi pare rău de țara asta. Am iubit-o foarte mult, dar înțeleg de ce tinerii pleacă.”

„Țara are probleme mari. Fără sacrificii nu treci peste perioadele astea”

Nu toți cei aflați la coadă privesc însă majorările cu revoltă. Mihail, pensionar de 84 de ani, fost tehnician electronist, spune că și el a plătit mai mult anul acesta, chiar dacă nu mai știe exact suma de anul trecut. „Diferența se simte, mai ales pentru cei cu pensii mici. Mulți sunt supărați. Dacă ai o pensie ceva mai mare, nu ești chiar atât de afectat, dar pentru alții e greu”, spune el.

A venit să plătească impozitul pe locuință și a avut nevoie de ajutor pentru a folosi aparatul. „Nu prea mă descurc cu ele, dar m-a ajutat cineva. Am plătit și am scăpat. Așa simt. Acum plec mai ușurat acasă.”

Mihail spune că urmărește știrile și privește majorările de taxe în contextul mai larg al situației economice. „Țara are probleme mari. Eu cred că fără sacrificii nu treci peste perioadele astea. Nu sunt specialist și nu știu dacă metodele sunt cele mai bune, dar ceva trebuia făcut.”

„Ce trăim acum e un necaz, dar e unul care trebuie depășit”

Nu pune întreaga responsabilitate pe actualul guvern. „Problemele nu au apărut peste noapte. Ele s-au strâns în timp. Cine vine acum încearcă să le repare, chiar dacă oamenii simt asta direct în buzunar.” Spune că a prins și alte perioade dificile și le raportează pe cele de acum la ce a trăit înainte de 1989. „Am prins vremuri mult mai grele. Lumea uită repede. Ce trăim acum e un necaz, dar e unul care trebuie depășit.”

Are copii plecați în Statele Unite și spune că îi vede rar. „Asta e lumea de azi”, adaugă el, ridicând din umeri.

Dublări și cazuri sociale

Pentru alți contribuabili, creșterea e ușor de pus în cifre. O femeie venită împreună cu soțul spune că impozitul pe apartamentul cu două camere aproape s-a dublat. „Anul trecut am plătit 254 de lei. Acum am ajuns la aproximativ 500 de lei. Mi se pare exagerat. Chiar nu mă așteptam.”

Există și situații sociale mai sensibile. Elisa, fiica unei persoane cu handicap sever, spune că anul acesta a plătit 278 de lei impozit pe locuință, pentru un apartament cu trei camere. „Până acum, pentru persoanele cu handicap nu se plătea. Anul acesta am plătit”, spune ea.

Femeia explică de ce i se pare nedreaptă această sumă. „Este vorba despre o persoană de aproape 90 de ani, cu certificat de handicap, care nu se poate ridica din pat. Nu are rampă la bloc, nu are trotuar adaptat și nu beneficiază de nimic. Sunt probleme inclusiv cu canalizarea, miroase în casă. În aceste condiții, mi se pare nedrept să plătești la fel.”

„Nu poți să ceri tot mai mult de la oameni care deja abia se descurcă”

Elisa spune că familia suportă aproape integral costurile de îngrijire. „Cheltuielile sunt mari: mâncarea, întreținerea, apa, încălzirea apei pentru spălat și îngrijire. Sunt lucruri pe care le plătim noi, copiii. Nu există sprijin real.”

Întrebată cine crede că este responsabil pentru situația actuală, Elisa spune că deciziile țin de zona politică. „Guvernanții sunt vinovați. Ei decid aceste lucruri. Nu poți să ceri tot mai mult de la oameni care deja abia se descurcă.”

Spune că nu contestă nevoia statului de bani, dar că măsurile nu țin cont de ce se întâmplă, concret, în viața oamenilor. „Poate că sunt probleme la buget, dar nu poți pune aceeași povară pe toată lumea, indiferent de situație.” „Domnul Bolojan cât plătește impozit?”, întreabă ea retoric.

Ce taxe noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Noile valori ale taxelor și impozitelor locale au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, odată cu al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern. Printre modificări se numără majorări ale impozitelor pe locuințe și terenuri, care pot ajunge, în unele cazuri, până la de trei ori față de anul anterior. Consiliile locale pot stabili niveluri diferite față de baza națională.

În paralel, platforma Ghișeul.ro, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, a fost indisponibilă luni pentru unii utilizatori. Președintele instituției, Dragoș Vlad, a explicat pentru HotNews că situația este cauzată de faptul că mai multe primării nu au actualizat la timp bazele de date cu noile tarife.