„Dumnezeu îi pedepsește pe politicieni”: Furia stă să erupă în Venezuela după cutremurele devastatoare

Furia publică față de ceea ce mulți consideră a fi răspunsul dezastruos al guvernului venezuelean la cele două cutremure care au ucis aproape 4.500 de oameni este în creștere, iar o mamă îndurerată a fost surprinsă de camerele de filmat certându-l pe fiul fostului președinte Nicolás Maduro, relatează The Guardian.

Fiul politician al lui Maduro a avut parte de o primire ostilă în timpul unei vizite la un complex de locuințe sociale, parțial distrus, care poartă numele lui Hugo Chávez, mentorul răposat al tatălui său.

„Eu nu am pierdut o bucătărie! Mi-am pierdut fiica!”, poate fi auzită strigând femeia, identificată drept Damely Yaneth Díaz, la adresa deputatului Nicolás Maduro Guerra, în imagini filmate săptămâna trecută de postul norvegian TV2.

Persoanele aflate în apropiere au încurajat-o pe femeie, îndemnându-i pe jurnaliștii europeni să continue să filmeze altercația, după ce oficiali au încercat, aparent, să le întrerupă activitatea.

Comentariile lui Díaz, care au devenit virale pe rețelele sociale, au surprins furia larg răspândită față de ceea ce mulți consideră a fi răspunsul incompetent al autorităților la cutremurele din 24 iunie, care au distrus zeci de clădiri în statul nordic La Guaira și au provocat pagube importante în capitala Caracas.

Aproape 4.500 de morți în urma cutremurelor din Venezuela

Duminică, guvernul a actualizat bilanțul oficial al victimelor la 4.490 de morți, însă se așteaptă ca numărul să crească semnificativ, întrucât numeroase trupuri sunt încă recuperate dintre dărâmăturile clădirilor prăbușite.

Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, susținută de Statele Unite, a respins criticile. Ea a susținut că acestea sunt rezultatul unei campanii mediatice răuvoitoare, orchestrate în „laboratoare” de propagandă.

Rodríguez, o apropiată a lui Maduro care a preluat puterea în ianuarie după ce acesta a fost capturat și dus în SUA pentru a fi judecat, a insistat că administrația sa și forțele armate lucrează „neobosit” pentru a-i ajuta pe sinistrați. Ea a încercat să justifice parțial reacția lentă a autorităților, susținând că mulți dintre principalii oficiali din La Guaira și-au pierdut viața.

Rodríguez a evitat însă până în prezent întâlniri publice cu familiile celor morți sau dispăruți, aflate în prima linie a crizei în localități de pe litoral precum Caraballeda și Catia La Mar.

Clădiri nivelate în timpul cutremurelor devastatoare din Venezuela, FOTO: Raul Arboleda / AFP / Profimedia

Președinta Venezuelei i-a înfuriat pe oameni

Vineri, Rodríguez a vizitat o bază militară din regiune pentru a se adresa unei părți dintre miile de militari despre care spune că au fost desfășurați în zonă, însă nu a intrat în contact cu populația. În discursul televizat, Rodríguez le-a spus soldaților că criticii „mizerabili” ai guvernului și ai armatei „vor fi îngropați”, afirmații care au stârnit și mai multă indignare în rândul familiilor care încă nu au reușit să recupereze trupurile celor dragi.

„Toți ar trebui să fiți arestați”, a spus Díaz, locuitoare din Catia La Mar, una dintre cele mai grav afectate zone de pe coasta de nord a Venezuelei. „A fost o neglijență criminală și trebuie să plătiți!”, a continuat ea în reportajul jurnaliștilor din Europa.

Printre ruinele clădirilor prăbușite din La Guaira domnește indignarea față de faptul că, în orele și zilele cruciale de după cutremure, victimele au simțit că au fost abandonate și lăsate să se descurce singure, scoțându-și rudele prinse sub dărâmături cu unelte rudimentare și cu mâinile goale.

Situația din Venezuela provoacă îngrijorări și la Washington

Fiul în vârstă de 36 de ani al lui Maduro, al cărui tată este încarcerat într-o închisoare din New York, fiind acuzat de trafic de droguri, a încercat să o liniștească pe mama îndurerată după ce aceasta l-a confruntat în legătură cu moartea copilului ei.

Întrebat de un reporter TV2 dacă înțelege furia femeii față de guvern, politicianul a răspuns: „Da, o înțeleg și o susțin. Nu-mi pot imagina durerea pe care o simte”.

Întrebat despre suspiciunile că blocurile de locuințe construite de stat care s-au prăbușit ar fi fost executate necorespunzător, Maduro Guerra a subliniat că s-au prăbușit și clădiri construite de dezvoltatori privați. Întrebat dacă proiectele guvernamentale au fost construite corespunzător, el a răspuns: „Nu știu, nu sunt arhitect. Sunt economist”.

Indignarea publică și posibilitatea izbucnirii unor tulburări sociale amenință să submineze eforturile lui Trump de a controla Venezuela, țară bogată în resurse petroliere, după ce intervenția militară din ianuarie pentru capturarea lui Maduro a transformat țara sud-americană în ceea ce mulți consideră a fi un protectorat american.

Dezastrul a amplificat opoziția de lungă durată față de un regim nominal socialist acuzat că a împins Venezuela într-o dictatură și într-o criză economică și umanitară de durată.

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei Foto: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

„Cred că Dumnezeu îi pedepsește pe politicieni”

Furia este vizibilă chiar și în cartierele muncitorești tradițional favorabile guvernului, unde și-au pierdut viața numeroase persoane. Cu toate acestea, Casa Albă continuă să susțină administrația nepopulară a lui Rodríguez, trimițând aproape 1.000 de militari pentru a consolida operațiunile de intervenție în caz de urgență. The New York Times a scris într-un amplu reportaj publicat în weekend că secretarul de stat american Marco Rubio conduce, în fapt, Venezuela de la Washington, devenind „viceregele de facto” al țării.

Francisco González, un transportator angajat să recupereze bunurile din apartamentele unui complex de locuințe distrus, s-a numărat printre cei șocați de ceea ce consideră a fi răspunsul dezastruos al guvernului.

În timp ce își încărca camionul cu mobilă și haine, González a afirmat că reacția actualelor autorități fac un contrast puternic cu răspunsul energic al lui Hugo Chávez la ultimul mare dezastru natural care a lovit La Guaira – alunecările de teren devastatoare din 1999.

„Pe atunci, primul om care a venit aici, cu cizmele de cauciuc în picioare și care s-a implicat direct, a fost Chávez. Avea defectele lui, ca orice om, dar iubea poporul”, afirmă González, în vârstă de 60 de ani, despre cel care l-a desemnat pe Maduro drept succesor înainte de moartea sa în 2013. „Nu ca ticăloșii pe care îi avem acum”, subliniază el.

„Cred că Dumnezeu îi pedepsește pe politicieni”, a adăugat González referindu-se la cutremure, în timp ce salvatorii voluntari continuau să caute victime printre dărâmăturile din apropiere.