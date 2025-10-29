După anunțul privind reducerea trupelor americane, Franța dă asigurări: Apărarea flancului estic european este și va rămâne „robustă”

Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în pofida reducerii anunțate a numărului de soldați americani staționați în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin.

„Colaborăm strâns cu Statele Unite și cu țările din Flancul Estic al NATO pentru a ne asigura că apărarea colectivă este solidă și robustă. Iar aceasta este și va rămâne așa”, a declarat această sursă pentru agenția de știri France Presse.

AFP subliniază că Franța este națiune-cadru a NATO în România, unde comandă batalionul multinațional al Alianței în această țară vecină cu Ucraina, aflată în război cu Rusia.

România și țările aliate din NATO au fost informate recent despre decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa.

Astfel, decizia SUA de redimensionare a trupelor din România presupune că un batalion de militari americani ce staționa în țara noastră prin rotație nu va mai fi dislocat, iar numărul de soldați militari americani din țară va scădea.

De la aproximativ de 1.700-2.000 de militari SUA ce până acum erau în România, vor rămâne aproape 1.000, din care circa 200 la baza de la Deveselu, aproape 100 la baza aeriană de la Câmpia Turzii și restul la Mihail Kogălniceanu.