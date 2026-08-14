După atacurile cu drone asupra unor edituri din Ucraina, Rusia acuză la rândul său că milioane de cărți au ars în urma loviturilor ucrainene asupra depozitelor Wildberries

Peste 11 milioane de cărți au fost distruse în ultimele săptămâni în incendiile provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra centrelor logistice ale companiei ruse de comerț electronic Wildberries, au afirmat surse editoriale rusești, conform agenției spaniole de știri EFE, transmite vineri Agerpres.

Printre titlurile distruse de flăcări se numără opere de ficțiune, literatură pentru copii și tehnico-științifică, notează ziarul rusesc Vedomosti.

Potrivit serviciului de presă al grupului editorial Exmo-AST, au fost distruse complet tirajele „Alfabetului” de Nadejda Jukova și o nouă ediție a Constituției ruse, precum și hărți rutiere ale Rusiei.

Au ars de asemenea stocurile mai multor cărți scrise de jurnalista pro-Kremlin Margarita Simonian, care este directoarea postului de televiziune Russia Today (RT), inclusiv romanul ei „La început a fost Cuvântul, la sfârșit va fi Numărul”, și ale scriitorului naționalist Zahar Prilepin, un susținător înverșunat al războiului împotriva Ucrainei.

Printre tirajele cărților care au ars se numără și celebrul roman SF „Fahrenheit 451”, scris de americanul Ray Bradbury, al cărui personaj încearcă să salveze din flăcări opere din literatura universală într-un viitor în care cărțile sunt interzise.

Loviturile ucrainene asupra depozitelor Wildberries („eMAG-ul” rusesc, n.r.) au făcut de asemenea să ardă o cantitate mare de manuale pentru elevii de liceu.

În fața acestei situații, grupul editorial Exmo-AST a început tipărirea unor tiraje suplimentare pentru a înlocui cărțile distruse.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe 25 iunie o campanie de atacuri cu drone în adâncimea Rusiei, care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești. De atunci au fost lovite zeci de depozite ale Wildberries, companie care încearcă să-și mute spațiile de depozitare în Kazahstanul vecin pentru a fi la adăpost în fața dronelor ucrainene.

Milioanele de cărți distruse în Ucraina de atacurile Rusiei

La 1 august, un atac cu drone rusești asupra depozitului editurii Ranok din orașul Harkov, în nord-estul Ucrainei, a distrus în jur de 8 milioane de cărți. A fost cea mai mare lovitură de până acum pentru industria editorială ucraineană în timpul războiului, aflat în al patrulea an.

Viktor Kruhlov, directorul Ranok, una dintre cele mai mari edituri de carte pentru copii din Ucraina, se străduia să-și stăpânească lacrimile în timp ce privea cum teanc după teanc de cărți se transformau în cenușă. „Este o priveliște teribilă să vezi cărți arzând”, declara el pentru Reuters.

Și, în timp ce pompierii se luptau cu flăcările, o a doua explozie a avut loc la depozit. „Acesta a fost un atac planificat în mod deliberat împotriva depozitului de cărți”, spunea Kruhlov, a cărui companie tipărește aproximativ o treime dintre manualele folosite în școlile din Ucraina.

Editurile ucrainene afirmă că peste 10 milioane de cărți au fost distruse în atacurile asupra depozitelor în ultimele luni, amenințând o industrie care beneficiase la începutul conflictului de creșterea cererii pentru literatura în limba ucraineană.

Totodată, atacurile asupra depozitelor de cărți și tipografiilor au avut un ecou profund într-o țară în care mulți consideră războiul o luptă pentru supraviețuirea și identitatea națională. Andrii Butenko, ministrul ucrainean al Educației, le-a descris drept o încercare de a distruge limba, istoria și memoria Ucrainei, „tot ceea ce stă la baza identității copiilor noștri”.

Președintele rus Vladimir Putin a pus în mod repetat sub semnul întrebării existența Ucrainei ca stat separat și a susținut că rușii și ucrainenii sunt un singur popor.

Economiști și lideri din mediul de afaceri afirmă că, dincolo de impactul lor simbolic, atacurile asupra industriei editoriale ilustrează costurile economice tot mai mari ale unui război definit din ce în ce mai mult de capacitatea de a rezista.

Războiul devine unul al testării rezistenței economice

„Există semne ale unei crize pe piață. Încă nu știm cum va evolua situația”, a declarat pentru Reuters Yevhen Șîrînos, redactor-șef al editurii BookChef. Aceasta a pierdut aproximativ 800.000 de cărți – majoritatea stocului său – într-un atac rusesc asupra Kievului pe 2 iulie.

Alte 100.000 de cărți au fost pierdute atunci când depozitul de rezervă al editurii a fost lovit într-un nou atac rusesc, la finalul lunii iulie.

Reziliența editurilor „depinde de situația economică generală a Ucrainei”, afirmă Șîrînos.

Yevhen Șîrînos, redactorul-șef al editurii BookChef, FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy / Zuma Press / Profimedia

Economia Ucrainei s-a dovedit rezistentă în timpul războiului, adaptându-se la penele de curent, lipsa forței de muncă și atacurile repetate asupra infrastructurii. A rămas însă pe linia de plutire cu ajutorul sprijinului occidental. Dar producția economică anuală, de aproximativ 215 miliarde de dolari, rămâne cu circa 20% sub nivelul de dinaintea invaziei.

În încercarea de a duce războiul pe teritoriul Rusiei, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri asupra economiei ruse, vizând instalații petroliere și depozite logistice, precum și fabrici de producție de armament.

Economiștii și directorii de companii spun că acest conflict devine un test al rezistenței economice.

„În esență, este o luptă pentru supraviețuire – cine poate rezista cel mai mult”, afirmă Olga Pindiuk de la Institutul pentru Studii Economice Internaționale din Viena.