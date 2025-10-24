După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump

Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit vineri în Statele Unite pentru întâlniri cu responsabili ai administrației americane, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, care a avut anul acesta mai multe întâlniri cu Putin în cadrul eforturilor lui Trump de oprire a războiului ruso-ucrainean.

Emisarul lui Putin se va întâlni cu reprezentanți ai administrației SUA „pentru a continua discuțiile despre relațiile ruso-americane”, conform unor surse citate de postul CNN. Totodată, potrivit publicației Axios, întâlnirea dintre Witkoff și Dmitriev va avea loc sâmbătă, la Miami, transmit agențiile de presă Reuters și Agerpres.

Sosirea emisarului special al lui Putin în SUA survine după ce Trump a decis miercuri să impună sancțiuni principalelor companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, acuzând lipsa de seriozitate a președintelui rus în discuțiile referitoare la soluționarea conflictului din Ucraina.

Convorbirile cu președintele rus sunt „mereu bune”, dar de fiecare dată „nu duc nicăieri”, a remarcat președintele SUA.

Trump a avut joia trecută o nouă discuție telefonică cu Putin, înainte să-l primească vineri la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, venit acolo mai degrabă pentru a cere noi arme, în special rachete de croazieră Tomahawk – pe care nu le-a obținut – decât pentru a căuta cu Trump o soluție de încheiere a războiului.

După această ultimă discuție cu liderul de la Kremlin, președintele american a vorbit despre progrese către soluționarea războiului ruso-ucrainean și a anunțat un summit cu Putin ce urma să se desfășoare la Budapesta, al doilea după summitul care a avut loc în Alaska în august.

Părea că Putin făcuse unele concesii în discuția de joia trecută cu Trump, dar în contactele ulterioare dintre Moscova și Washington pentru pregătirea noului summit partea rusă și-a menținut pozițiile și condițiile exprimate anterior pentru încheierea războiului în Ucraina, inclusiv controlul total asupra regiunii Donbas și refuzul oricărui armistițiu înaintea reluării negocierilor cu Kievul.

Prin urmare, Trump a anulat summitul, afirmând că nu dorește discuții „degeaba” și nici să „piardă timpul”, iar miercuri a impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere ruse.

Putin a calificat aceste noi sancțiuni drept un „pas inamical” din partea SUA, dar a susținut că ele nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei Rusiei, care și-a dezvoltat mecanisme de adaptare după seriile de sancțiuni succesive ce i-au fost impuse de UE și SUA de când a început războiul în Ucraina.

Comentând această părere a lui Putin, Trump a spus că este „încântat că el vede lucrurile astfel”. Dar „vom vedea peste șase luni. Vom vedea atunci cum va merge totul”, dacă Rusia chiar este imună în fața sancțiunilor americane, a adăugat președintele SUA.

Într-adevăr, i-a replicat vineri ironic purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, „cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vedea ce se întâmplă în șase luni, într-un an”, adăugând că, pentru moment, Rusia „analizează” implicațiile acestor noi sancțiuni.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că un nou summit Trump-Putin nu este totuși exclus, dar a atenționat că președintele american „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea omologului său rus pentru o încetare a focului în Ucraina.

„Pentru a negocia un acord de pace bun, ambele părți trebuie să fie interesate”, dar președintele american „nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei să ia măsuri pentru a avansa către pace”, a explicat purtătoarea de cuvânt a lui Trump.

Ea a apreciat că sancțiunile anunțate miercuri împotriva companiilor Rosneft și Lukoil „sunt destul de robuste”, făcând referire la relatări ale mai multor mass-media conform cărora China intenționează să reducă achizițiile de petrol rusesc din cauza temerilor legate de sancțiuni secundare din partea SUA.