„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl întâmpină pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă din Washington DC, Statele Unite, pe 17 octombrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

După nouă luni de acrobații diplomatice și discursuri extraordinare, Donald Trump preferă în continuare să-i acorde președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă de a-l convinge, în locul unei escaladări militare directe, potrivit unei analize CNN.

Relația dintre președintele american și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski s-a îmbunătățit fără îndoială, dar adevărata miză pe care o urmărește Kievul pare, deocamdată, de neatins, scrie corespondentul șef al CNN pentru securitate internațională, Nick Paton Walsh, într-o analiză după întâlnirea de la Casa Albă a celor doi lideri.

Printre complimentele lingușitoare și convingerea că o pace iluzorie este aproape, au existat și vești bune pentru Ucraina în urma întâlnirii. Ultima remarcă a lui Trump pe această temă, o postare pe Truth Social făcută în timp ce pleca spre Mar-a-Lago sugera un armistițiu de-a lungul liniilor de luptă actuale, ceea ce Kievul ar putea tolera cu ușurință.

„Trebuie să ne oprim aici. Este important să ne oprim aici și apoi să discutăm”, a declarat Zelenski pentru CNN în cadrul unei conferințe de presă după întâlnire.

Într-adevăr, ziua putea decurge mult mai rău pentru Ucraina, afirmă jurnalistul publicației americane. În primul rând, Trump a lăudat virtuțile mortale ale rachetelor Tomahawk, despre a căror furnizare a spus că a fost vorba în întâlnirea sa cu Zelenski. „De aceea suntem aici”, a spus el. „Rachetele Tomahawk sunt foarte periculoase. Ar putea însemna o escaladare – s-ar putea întâmpla multe lucruri rele”. Când Trump a venit la putere, o astfel de amenințare era de neimaginat, însă acum el și-a arătat satisfacția că ar putea să-i ofere lui Zelenski arsenalul său, astfel încât Ucraina să poată lovi adânc în Rusia.

Trump nu se mai teme să recunoască că Putin s-ar putea să-l manipuleze

În același timp, însă, Trump și-a minimalizat propria amenințare, clarificând imediat natura acordului înaintea lui Putin. „Sperăm că vom putea încheia acest război fără a ne gândi la rachetele Tomahawk”, a adăugat Trump. „Cred că suntem destul de aproape de acest lucru”.

Donald Trump este probabil încă departe de acordul pe care l-a numit „Numărul 9”, o referință la numărul de acorduri de pace din întreaga lume la care susține că a contribuit. Dar noua sa abordare – de a amenința cu o escaladare militară reală, prin intermediul tehnologiei americane achiziționate de aliații europeni și furnizate apoi Ucrainei – ar putea, în timp, să faciliteze acordul pe care Putin încă îl dorește, notează CNN.

Amenințarea este atât psihologică, cât și militară. SUA nu dispun de stocul necesar pentru a furniza „miile” de rachete Tomahawk. În mod normal, aceste rachete sunt lansate de pe mare, astfel încât, Ucraina ar trebui să aștepte câteva luni pentru a primi doar câteva zeci, rachete pe care ar trebui să le adapteze pentru a le putea lansa de pe uscat.

Rachetele Tomahawk sunt extrem de scumpe. Raza lor de acțiune nu este cu mult mai mare decât cea a dronelor pe care Ucraina le lansează în prezent în fiecare noapte în adâncul teritoriului rus. Dacă le-ar folosi, Kievul ar trebui să lovească ținte care să justifice prețul de 2 milioane de dolari al rachetelor – ceea ce înseamnă lovirea unor infrastructuri militare sau guvernamentale importante, lucru pe care Trump l-ar putea interzice.

Trump și Zelenski par să fi convenit să mențină caracterul ambiguu al înțelegerii lor: liderul de la Kiev a refuzat să ofere detalii despre conversația lor referitoare la rachetele Tomahawk, afirmând că SUA nu dorește o escaladare a conflictului. Întrebat dacă este optimist sau pesimist în privința rachetelor, el a răspuns că este „realist”.

Trump nu se mai teme să recunoască că Putin s-ar putea să-l manipuleze – o revelație importantă, chiar dacă tardivă. El a adăugat: „Toată viața mea am fost manipulat de cei mai buni dintre ei, și am ieșit foarte bine din asta”.

La summitul de la Budapesta la care participă Vladimir Putin și Donald Trump, președintele rus se va întâlni cu un președinte american care este probabil mai conștient de propriile sale greșeli în relația cu șeful Kremlinului, un lucru necesar pentru a atrage atenția Moscovei. Trump a ascultat acum sfatul aliaților europeni: Putin răspunde cel mai clar la forță, potrivit analizei CNN.

Faptul că Trump va pune sau nu în aplicare această amenințare contează probabil mai puțin în dinamica schimbătoare a conflictului în sine. Zelenski s-a așezat în fața lui Trump într-o poziție pe care puțini observatori o considerau posibilă în primăvară.

Kremlinul resimte presiunea eșecului

Pe măsură ce mult lăudata ofensivă de vară a lui Putin se prelungește până în toamnă, aceasta nu a reușit să cucerească niciun oraș important din est. Lucru care s-ar putea schimba în puținele săptămâni rămase până la venirea iernii, în noiembrie.

Însă eforturile intense, pierderile și costurile din lunile de vară au lăsat Pokrovsk, Kupiansk și Kostiantynivka în mâinile ucrainienilor. Controlul Kievului este precar, iar avansul rușilor pe teren deschis și prin sate mici lasă Ucraina într-o poziție defavorabilă pentru iarnă. Dar, în mod remarcabil, pozițiile cheie ale Kievului au fost, în mare parte, menținute.

Având în vedere criza de forță de muncă și lipsa resurselor care planează asupra Ucrainei din luna mai, rezistența acestei țări este surprinzătore. În câteva săptămâni, iarna va dezgoli frunzele și va îngreuna avansarea infanteriei ruse, ascunsă sub frunze împotriva amenințării dronelor de la Kiev.

Ucraina a sfidat din nou așteptările, în parte datorită curajului și sacrificiului, dar și pentru că, așa cum a recunoscut Trump: „Ei fabrică drone foarte bune”. Această nouă dinamică se poate schimba încă. Pentru Kremlin, presiunea pentru obținerea de rezultate se transformă într-o nevoie incomodă de a explica eșecurile recente.

Își poate permite Putin să lupte toată iarna, primăvara și în vară, pentru a viza din nou obiective din ce în ce mai minimaliste? Penuria de gaz cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, inflația în creștere, plățile fluctuante pentru înrolarea noilor recruți militari și eșecul constant al Moscovei de a realiza o adevărată breșă sugerează că nu poate, scrie CNN.

Zelenski a supraviețuit unei primăveri și unei veri în care principalul aliat al Ucrainei s-a întors împotriva lui și a încercat – fără Kiev – să încheie un acord de pace cu inamicul său. Ucraina a văzut Europa umplând financiar și militar vidul lăsat de America, iar apoi a văzut aceeași Casa Albă recalcitrantă oferindu-i cele mai bune rachete ale sale.

„Care este următoarea ta mișcare?”

În trecut, Zelenski a fost promotorul global al cauzei sprijinirii apărării Ucrainei și aderării acesteia la NATO. Acum, el călătorește prin țările membre NATO, prezentându-le tehnologia ucraineană de ultimă generație în domeniul dronelor, care evoluează rapid.

Schimbările recente sunt mai puțin încurajatoare pentru Putin. China încă îl susține, dar India plătește cu siguranță prețul sancțiunilor secundare impuse de SUA pentru achizițiile sale de petrol rusesc, potrivit analizei.

Planul Rusiei și baza sa de sprijin depind de o victorie militară. Putin nu a reușit încă acest lucru. Este posibil să o facă – în mod remarcabil – în săptămânile următoare, având în vedere tendința de la sfârșitul lunii octombrie de a aduce schimbări radicale pe câmpul de luptă în acest război.

Dar, indiferent de capacitatea societății închise și autocratice a Rusiei de a suprima disidența, o întrebare devine din ce în ce mai presantă pentru Putin: „Care este următoarea ta mișcare?”, scrie CNN.