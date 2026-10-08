Grindeanu face „o ofertă inversă” pentru PNL și UDMR, după ce Bolojan a spus că liberalii nu vor intra într-un guvern cu PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a făcut liberalilor „o ofertă inversă”, susținând că social-democrații ar fi dispuși să sprijine învestirea unui guvern minoritar PNL-UDMR.

Luca Niculescu a început joi negocierile cu partidele din fosta coaliție. După discuția cu premierul desemnat, Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va intra într-un guvern alături de PSD.

Ulterior, liberalul Robert Sighiartău a precizat că PNL poate lua în calcul să voteze un cabinet care cuprinde miniștri social-democrați.

Grindeanu: „Fac eu o ofertă inversă”

Într-un interviu difuzat joi seară de Antena 3, Sorin Grindeanu a respins atât varianta unui guvern tehnocrat, cât și varianta unui guvern minoritar PSD, despre care spune că ar plasa partidul „într-o zonă vulnerabilă”.

„Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți! (…) Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date laoparte dacă vrem să găsim numitorul comun. Chiar le găsesc a fi șmecherii politice, într-o perioadă dificilă”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu a reiterat că PSD va intra la guvernare dacă va avea loc „o schimbare de direcție în administrarea țării, pentru că se dovedește, de un an și ceva, că politica economică a lui Ilie Bolojan nu a fost cea corectă”, și dacă va exista „o majoritate transparentă, asumată, astfel încât să dai forță acelui guvern care va trece de votul Parlamentului”.

El a precizat că îndemnul său către celelalte partide „să intre activ” în guvernul Luca Niculescu se referă la „toți ceilalți” în afară de USR și AUR, care „spun că vor anticipate, nimic altceva”.

Liderul PSD a menționat că, deși șeful statului „nu a depășit limtele Constituției”, decizia lui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Luca Niculescu pentru funcția de premier „nu a fost trecută ușor cu vederea în partid”.

„Și am destui colegi care s-au simțit dezamăgiți, ba chiar, am și spus zilele trecute, și un soi de revoltă, pe care n-am cum s-o ascund, fiindcă este adevărul, și asta pornind de la o desfășurare pe care am avut-o în aceste luni”, a continuat Sorin Grindeanu.

Dan Motreanu (PNL): „Nu vom mai intra într-un guvern cu PSD”

Liberalul Dan Motreanu a acuzat PSD că este ca „dirigintele de șantier care a dărâmat casa, dar refuză să participe la reconstrucție dacă nu e numit din nou șef de șantier”.

„PSD a rupt coaliția prin demiterea Guvernului Bolojan, iar acum ne cere din nou să formăm o coaliție de guvernare împreună. Nu vom face asta. PNL a spus clar: nu vom intra într-un guvern cu PSD și nu vom mai face o coaliție cu PSD”, a scris Dan Motreanu, joi, pe Facebook.

El a explicat că modul în care se va poziționa PNL la votul pentru învestirea guvernului Niculescu va fi stabilit în forurile de conducere din partid, după ce vor fi analizate programul de guvernare și lista de miniștri propuși.

„Dacă PSD spune că are toate soluțiile, toate proiectele și că este pregătit de guvernare, atunci să și le asume. Nu să caute din nou partide pe care să dea vina dacă vor trebui luate măsuri dificile”, a conchis Dan Motreanu.