După ce s-a certat cu patronii ANAT, ministrul Economiei schimbă condițiile de acordare a ajutoarelor pentru participarea firmelor la târgurile de turism: „De la «primul venit» la «cel mai potrivit»”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, care s-a certat de mai multe ori cu patronii de agenții de turism membre ANAT, a lansat un proiect de modificare a criteriilor prin care statul acordă ajutoare firmelor private, pentru a participa la târgurile internaționale de turism.
