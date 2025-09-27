După ce Ungaria a spus că Zelenski „și-a pierdut mințile”, Ucraina a publicat traseul dronei care i-a încălcat spațiul aerian la vest – HARTĂ

Armata ucraineană a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă două hărți cu ceea ce spune că este traseul unei drone care i-a încălcat spațiul aerian, noile informații venind după ce Volodimir Zelenski a acuzat Ungaria de incident, iar Budapesta i-a răspuns că își pierde mințile.

„În dimineața zilei de 26 septembrie 2025, mijloacele radar ale Forțelor Armate ale Ucrainei au înregistrat de două ori, în spațiul aerian al Ucrainei, deasupra teritoriului regiunii Transcarpatia, zborul unui obiect aerian de tip dronă la diferite altitudini”, se spune pe pagina de X a Statului Major ucrainean.

Obiectul menționat a încălcat de două ori frontiera de stat a Ucrainei dinspre Ungaria, a spus acesta, publicând și hărți cu traseul pe care l-ar fi avut drona.

Potrivit traseului din una dintre hărți, drona a ajuns la aproape 15 kilometri de granița ungaro-ucraineană, până în zona localității Khudlovo:

În cealaltă hartă, drona ar fi trecut puțin peste graniță în zona localității Solovka, aflată mai la sud:

„În scopul neutralizării potențialei amenințări, Forțele de Apărare ale Ucrainei au efectuat patrularea spațiului aerian deasupra raionului Ujgorod cu ajutorul unei drone de tip „Chaklun-KM” al Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Armatei Ucrainei”, se mai spune în postarea de pe X.

„Zelenski a început să vadă lucruri care nu există”

Drone de recunoaștere care au încălcat spațiul aerian al Ucrainei ar fi putut veni din Ungaria pentru a vedea potențialul industrial al zonei de frontieră vestice a Ucrainei, a afirmat vineri Volodimir Zelenski.

„Am dat instructiuni ca toate informatiile disponibile sa fie verificate si ca sa se elaboreze rapoarte urgente pentru fiecare incident înregistrat”, a scris Zelenski pe Telegram, dupa ce s-a întâlnit cu șefii militari ucraineni.

Budapesta a reacționat rapid cu ironii la adresa șefului statului vecin. „Președintele Zelenski își pierde mințile din cauza obsesiei sale anti-maghiare. Acum începe să vadă lucruri care nu există”, a afirmat ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, într-o postare pe X.

Vorbind mai târziu în discursul său video de noapte, Zelenski s-a referit iar la „incidente foarte ciudate” de la frontiera cu Ungaria.

El a spus că a solicitat „verificări amănunțite” și „dacă astfel de drone apar din nou, să se răspundă în mod adecvat pentru apărarea statului nostru”.

În zona de graniță Transcarpatia s-au relocat fabrici ucrainene

Anterior vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă faţă de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două ţări.

Ungaria este membră a Uniunii Europene și a NATO, două organizații aliate cu Kievul în războiul Rusiei din Ucraina, dar relațiile dintre Kiev și Budapesta au fost adesea tensionate, notează Reuters.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a arătat sceptic față de ajutorul militar occidental pentru Ucraina și a menținut relații mai cordiale cu președintele rus Vladimir Putin decât alte state membre ale NATO și UE.

După invazia Rusiei în februarie 2022, multe mari companii industriale ucrainene, în special din est și sud, s-au mutat în vestul Ucrainei și în alte regiuni mai sigure ale țării.

Ucraina găzduiește aproximativ 150.000 de etnici maghiari, majoritatea în regiunea Transcarpatia, la granița cu Ungaria. Guvernul maghiar și Kievul s-au contrat frecvent cu privire la drepturile lingvistice ale comunității.