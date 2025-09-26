Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone de recunoaştere în spaţiul aerian al Ucrainei

Ucraina suspectează Ungaria că a efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

„Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, spune Zelenski într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Anterior vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă faţă de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două ţări.

Relațiile dintre Kiev și Budapesta s-au deteriorat vertiginos în contextul războiului, cu premierul ungar Viktor Orban menținând legăturile cu Kremlinul și blocând eforturile Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

Orban s-a plâns totodată președintelui american Donald Trump că operațiunile militare ale Ucrainei împotriva Rusiei au perturbat aprovizionarea cu petrol a Ungariei.