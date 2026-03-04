După concedierile AI, o analiză a BCE vine cu o perspectivă care contrazice temerile oamenilor

Utilizarea tot mai intensă a inteligenței artificiale de către companii ar putea crea locuri de muncă în zona euro, în loc să le distrugă, așa cum se tem mulți, potrivit unei analize publicate miercuri pe blogul Băncii Centrale Europeane, transmite Reuters.

Economiștii dezbat de ceva timp dacă AI ar putea lăsa fără locuri de muncă angajații din sectorul administrativ, iar un studiu recent al Institutului Ifo din Germania a arătat că peste un sfert dintre firmele germane se așteaptă ca AI să ducă la reduceri de personal în următorii cinci ani.

Însă propriul Sondaj al BCE privind accesul la finanțare al întreprinderilor a constatat că firmele care folosesc în mod semnificativ inteligența artificială sunt mai predispuse să angajeze personal suplimentar pe termen scurt.

„Cu alte cuvinte, firmele care folosesc intens AI, tind, în medie, să angajeze mai degrabă decât să concedieze”, scriu doi economiști ai BCE. Articolul scris de ei pe blog nu reflectă neapărat poziția oficială a BCE, notează Reuters.

Firmele care intenționează să investească în AI sunt, de asemenea, mai înclinate să aibă așteptări pozitive privind creșterea ocupării forței de muncă în viitor, potrivit economiștilor BCE.

„Acest lucru este valabil indiferent de nivelul planificat al investițiilor în AI și sugerează că o pauză a angajărilor din cauza investițiilor în tehnologia AI este, de asemenea, puțin probabilă în anul următor”, mai spun economiștii BCE.

Totuși, perspectiva s-ar putea schimba pe termen mai lung, avertizează ei. Majoritatea sondajelor mai pesimiste analizează orizonturi de timp mai îndelungate decât cel vizat de întrebările BCE, iar perspectivele s-ar putea modifica odată ce AI va începe să transforme semnificativ procesele de producție.

Compania care a concediat mii de angajați pentru că îi merge bine

Persectiva celor doi economiști ai BCE vine la câteva zile după ce compania de plăți Block, deținută de Jack Dorsey, un fost cofondator al Twitter, a anunțat că renunță la aproape jumătate din totalul angajaților ca parte a unei reorganizări menite să integreze Inteligența Artificială în operațiunile sale.

Măsura este un semn clar al cutremurului pe care AI îl provoacă asupra locurilor de muncă, a notat Financial Times.

„Nu cred că suntem printre primii care au realizat acest lucru. Cred că majoritatea companiilor au întârziat”, a declarat directorul general Jack Dorsey.

El a subliniat că decizia nu e luată pentru Block se află în dificultate, ci din contră. „Afacerea noastră este solidă. Profitul brut continuă să crească, deservim tot mai mulți clienți, iar profitabilitatea se îmbunătățește. Dar ceva s-a schimbat”, a mai spus Dorsey, în mesajul său.

Decizia companiei Block a stârnit reacții și din România.

„Azi e ziua în care mulți speakeri de la evenimentele tech își vor șterge din prezentări slide-ul ăla obosit cu „Nu AI-ul îți va lua locul, ci un alt coleg care știe mai bine AI”, urmat de „AI va genera joburi noi”. Eu nu (mai prea) cred asta”, a Dragoș Stanca, președinte at BRAT, fondator la Upgrade 100 și inițiator al Ethical Media Alliance, într-o opinie publicată și pe HotNews.