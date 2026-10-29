După frigiderele din Franța, și congelatoarele bazelor armatei SUA au ajuns ținta unui val de defecțiuni misterioase. Cyber Command, chemată de Pentagon

Pentagonul tratează valul de defecțiuni misterioase ale congelatoarelor, care au dus la alterarea alimentelor, din bazele militare de pe întregul teritoriu al Statelor Unite în luna august, ca pe un presupus atac cibernetic, spun patru oficiali familiarizați cu această chestiune, citați de agenția internațională de presă Reuters.

Unul dintre oficiali a declarat că anchetatorii militari au luat legătura cu omologii lor francezi în legătură cu atacul cibernetic similar asupra frigiderelor comerciale, care a perturbat activitatea supermarketurilor din Franța mai devreme în cursul acestei luni.

Reuters notează că nu a reușit să afle în ce stadiu se află ancheta Pentagonului sau dacă s-au ajuns la vreo concluzie cu privire la ceea ce s-a întâmplat sau la cine ar putea fi responsabil. Întrebat despre anchetă, Pentagonul a transmis că o unitate a Cyber Command – forța cibernetică a armatei americane – „lucrează în strânsă coordonare cu partenerii interinstituționali și cu forțele de ordine”. Nu a oferit detalii suplimentare.

Divizia de Investigații Penale a Departamentului Armatei SUA a precizat că Biroul său de teren pentru securitate cibernetică este implicat în anchetă și că în prezent colaborează cu forțele de ordine franceze pentru a înțelege mai bine „întreruperile sistemelor de refrigerare din Europa”.

Defecțiunile survenite la sfârșitul lunii august în Statele Unite au afectat cel puțin șase magazine din incinta bazelor militare – de unde personalul militar își cumpără alimentele – potrivit unei analize realizate de Reuters asupra postărilor de pe Facebook și actualizărilor de pe site-urile bazelor militare din acea perioadă. În cel puțin unul dintre cazuri, congelatoarele nu s-au oprit pur și simplu; temperaturile unităților de răcire au crescut peste noapte, ceea ce a dus la apariția, dimineața, a unor cantități mari de alimente alterate sau topite.

Contul de Facebook al bazei Fort Huachuca, din Arizona, a explicat pe 26 august că congelatorul unității militare „a intrat în modul de dezghețare, încălzind astfel toate alimentele. Credeți-ne când vă spunem că erau «stricate»”.

Valul de comportamente neașteptate ale congelatoarelor și posibilitatea unui sabotaj cibernetic au fost semnalate pentru prima dată pe 28 august de un blog recent creat, numit „Signal and Silence”. Implicarea anchetatorilor militari și contactele acestora cu partea franceză au fost relatate de ziarul „Stars and Stripes” și, respectiv, de ziarul britanic „Daily Telegraph”. Informația că anchetatorii tratează incidentul ca pe un posibil atac cibernetic reprezintă cea mai nouă evoluție a situației.

Ambasada Franței la Washington a transmis că nu va face niciun comentariu.

Frigiderele din supermarketurile franceze, încălzite la 50 de grade Celsius

Dacă se confirmă că este vorba de un atac cibernetic, atunci defectarea frigiderelor ar constitui o altă dovadă a cât de vulnerabile pot fi infrastructurile critice – în acest caz, depozitele frigorifice – în fața hackerilor.

Atacul cibernetic asupra congelatoarelor din Franța a suprascris sistemele de control al temperaturii de la unitățile comerciale de refrigerare din peste 350 de unități, ducând la scene dramatice, pe măsură ce rafturile cu produse congelate din supermarketuri erau golite de marfa alterată, iar mâncarea aruncată la gunoi.

Atacul cibernetic din Franța a constat în creșterea temperaturii din interiorul frigiderelor, până la 50 de grade Celsius, în loc să le scoată pur și simplu din funcțiune, similar cu ceea ce s-a întâmplat la Fort Huachuca, în Arizona. La unele unități frigorifice din Franța, temperatura a fost crescută atât de mult încât acestea au luat foc. Costurile totale ale atacului din Franța s-ar putea ridica la zeci de milioane de euro la nivel național, a estimat un proprietar de supermarket la mijlocul acestei luni.

Atacul cibernetic din Franța pare să fi fost ușor de pus în aplicare, au declarat anterior experți pentru Reuters. Firma daneză Danfoss, ale cărei controlere (aparate de comandă) gestionau multe dintre unitățile afectate, a afirmat că multe dintre dispozitive erau învechite sau rulau firmware depășit, ceea ce ar fi putut facilita pătrunderea hackerilor. Reuters nu a putut stabili dacă la bazele americane afectate se foloseau controlere Danfoss sau ale altor mărci pentru congelatoare. Danfoss nu a răspuns la mesajele prin care i s-au solicitat comentarii.

Scenariu de coșmar

Refrigerarea joacă un rol esențial în distribuția alimentelor proaspete, iar sabotarea instalațiilor de depozitare frigorifică prin intermediul internetului a fost considerată de mult timp un scenariu de coșmar, alături de întreruperea alimentării cu energie electrică sau a aprovizionării cu apă.

Mai devrem în cursul acestui an, Global Food Safety Initiative, un organism din cadrul industriei, a făcut apel la profesioniștii din domeniul siguranței alimentare și la liderii din domeniul IT să colaboreze pentru a asigura o „securitate cibernetică robustă” pentru tehnologia de refrigerare, subliniind că „un sistem de răcire piratat este la fel de periculos ca unul defect”.

Hackerii au sabotat anterior frigidere și congelatoare atât în Statele Unite, cât și în alte părți ale lumii.

Danfoss a afirmat că, în 2022, hackerii au vizat sau au pătruns în supermarketuri din Rusia și Israel care foloseau versiuni învechite ale controlerelor sale pentru depozite frigorifice. În decembrie anul trecut, procurorii federali din Los Angeles au acuzat o femeie ucraineană că făcea parte dintr-un grup de hackeri care a scos din funcțiune sistemul de refrigerare al unei fabrici de prelucrare a cărnii în 2024, distrugând peste 2.000 de livre de carne (aproximativ 907 kilograme).

Problema fundamentală a fost că controllerele, concepute inițial ca interfețe izolate care urmau să fie întreținute de un tehnician la fața locului, erau conectate din ce în ce mai des la internet, a declarat Bill Moore, directorul executiv al firmei de securitate cibernetică industrială Xona Systems. Îngrijorările legate de expunerea online nu erau specifice doar sistemelor de răcire, a spus el, dar în acest caz ar putea avea consecințe deosebit de grave.

„Cu siguranță poate perturba lanțul de aprovizionare cu alimente”, a spus el.