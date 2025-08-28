După incidentul din București cu un muncitor bengalez, George Simion distribuie un articol din februarie în care un nepalez e agresor. „Ziua și cazul”

Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, președintele AUR, George Simion, distribuie o știre din luna februarie despre un muncitor nepalez, acuzat de agresiune sexuală. Postarea a fost distribuită de aproape 600 de ori și a adunat aproape 900 de comentarii, în aproape o oră.

În postarea sa, George Simion trimite către o știre publicată de TVR Info. Este relatat un caz din noiembrie 2024, în care un cetățean nepalez a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat sexual un copil de 12 ani.

„Ziua și cazul! Desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”, scrie George Simion. El face trimitere la colegul său de partid, vizat de acuzații de incitare la violență, după ce, în urmă cu o săptămână, îndemna românii să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa.

În urma acestui mesaj, marți seară, un bărbat a lovit un muncitor bengalez, pe o stradă din București. I-a strigat „du-te înapoi în țara ta” și „ești un invadator”, înainte să fie alergat și prins de un polițist aflat în timpul liber.

După acest incident, Tanasă a spus că „violența stradală din București și din alte orașe” nu are nevoie de postările sale ca să existe.

Ce comentează internauții

Unii internauți reacționează la mesajul lui George Simion fără să observe că este vorba despre un caz vechi de câteva luni. „Offff doar ieri am spus ca asta va urma…”, scrie o persoană.

„Asa este in Germania, Franta nu mai au siguranta cetățeni sa iasa pe strazi de ,asiatici marocani etc”, îi răspunde o alta.

„Și eu am comentat că asta urmează să se întâmple și am fost tratată cu hate!!! Oameni buni haideți să fim buni în primul rând cu românii noștri…situația o cere…se pare că solidaritatea pentru alte nații nu ne ajută în momentul ăsta!!!”, scrie un alt internaut.

„Nu mai suntem stăpâni în propria casă de mult. O să se ajungă ca în vest, să nu poți lua atitudine în fața unui străin pentru că ‘ești rasist’”, scrie un alt internaut.

Sunt însă și oameni care atrag atenția că nu este indicată generalizarea, în astfel de cazuri.

„Toate pădurile au uscaturi! Nu putem să catalogăm toți străinii ca pe niște nemernici! La fel trag și românii din diaspora pentru câte unul ce a făcut prostii și nu-i ușor!”, scrie un altul.

„Deci dacă un nepalez a făcut lucrul asta trebuie să dăm în ei pe stradă cănd așteaptă la semafor? Pe logica asta nu ar mai trebui să calce niciun român în Irlanda de Nord, dupa ce s-a intamplat recent”, scrie un altul, amintind de incidentele din Ballymena, unde mai mulți români au fost ținta furiei localnicilor.

George Simion îi răspunde: „Ți-a zis cineva ca trebuie să dai în altcineva? În altcineva decât în Călin Georgescu / suveranisti / AUR, etc?”.