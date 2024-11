Economia UE revine pe creștere ușoară. Comisia Europeană se teme însă de riscuri și incertitudini

După o perioadă prelungită de stagnare, economia Uniunii Europene (UE) revine pe o pantă modestă de creştere, iar procesul de dezinflaţie continuă, conform prognozei de toamnă a Comisiei Europene, potrivit căreia PIB-ul UE va avansa cu 0,9% în 2024 şi 1,5% în 2025, accelerând la 1,8% în 2026. În zona euro, creşterea va fi de 0,8% în 2024, 1,3% în 2025 şi 1,6% în 2026, informează News.ro.

Inflaţia va încetini semnificativ, ajungând de la 5,4% în 2023 la 2,4% în 2024 în zona euro, iar în 2026 se va apropia de ţinta Băncii Centrale Europene de 2%. În UE, inflaţia va coborî de la 6,4% în 2023 la 2,6% în 2024, cu o scădere treptată până la 2% în 2026.

Cererea internă va fi principalul motor al creşterii economice, pe măsură ce consumul şi investiţiile se vor relansa datorită redresării salariilor reale şi condiţiilor de creditare mai favorabile. În 2025 şi 2026, exporturile şi importurile sunt aşteptate să crească într-un ritm similar, având un efect neutru asupra creşterii economice. Piaţa muncii din UE rămâne robustă, rata şomajului atingând un minim istoric de 5,9% în octombrie 2024.

În paralel, deficitul bugetar agregat al UE va scădea de la 3,1% din PIB în 2024 la 2,9% în 2026, în timp ce datoria publică ar putea urca la 83,4% din PIB până în 2026, reflectând creşterea costurilor de împrumut.

Cu toate acestea, incertitudinile şi riscurile persistă. Războiul din Ucraina, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu şi eventualele măsuri protecţioniste ar putea afecta securitatea energetică şi comerţul global.

De asemenea, întârzierea implementării fondurilor europene şi efectele consolidării fiscale pot întârzia redresarea economică, iar dezastrele naturale, cum ar fi recentele inundaţii din Spania, subliniază impactul economic al creşterii frecvenţei dezastrelor naturale.

Comisia Europeană anticipează că economia Germaniei va încetini cu 0,1% în 2024, urmând să avanseze cu 0,7% în 2025 şi 1,3% în 2026. Economia Franţei va creşte cu 1,1% în acest an, 0,8% în 2025 şi 1,4% în 2026. În Italia este anticipat un avans de 0,7% în acest an, de 1% în 2025 şi 1,2% în 2026. Spania va consemna o creştere mult mai puternică, faţă de celelalte state europene dezvoltate, respectiv de 3% în acest an, urmată de 2,3% în 2025 şi 2,1% în 2026.

Comisia Europeană a revizuit estimarea de creştere a economiei României pentru 2024 de la 3,3% la 1,4%, aceasta urmând să accelereze la 2,5% în 2025 şi 2,9% în 2026, impulsionată de o redresare treptată a cererii externe, condiţii financiare mai favorabile şi investiţii private în creştere.

În alte ţări din estul Europei, economia Poloniei va avansa cu 3% în acest an, 3,6% în 2025 şi 3,1%. În cazul Ungariei, economia va urca cu doar 0,6% în acest an, cu 1,8% anul viitor şi 3,1% în 2026. În Cehia, creşterea de 1% în 2024 se va accelera la 2,4% în 2025 şi 2,7% în 2026.