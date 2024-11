Economisește fără efort: Creează-ți un viitor financiar sigur cu BT Pay

Economisirea nu este doar o practică financiară, ci și o formă de responsabilitate față de viitorul tău și al celor dragi. Aplicația BT Pay îți oferă un ansamblu diversificat de metode de economisire, fiecare cu avantajele sale unice. Aceste opțiuni nu doar că îți facilitează gestionarea banilor, ci și te ajută să transformi economisirea într-un obicei plăcut și lipsit de stres.

Dacă îți dorești să economisești pentru un vis mai mare, metodele oferite de aplicația BT Pay te ajută să îți atingi obiectivele cu ușurință și eficiență. Iar cu o strategie de economisire bine pusă la punct, fiecare pas pe care îl faci te apropie de un viitor financiar mai stabil și mai sigur!

Creștere progresivă cu flexibilitate maximă

Contul de economii din BT Pay este ca un refugiu sigur pentru fondurile tale, oferindu-ți liniștea de care ai nevoie. Cu o dobândă lunară care variază între 3,00% și 3,35% pe an*, poți observa cum economiile tale cresc treptat, oferindu-ți un sentiment de împlinire. Procesul de deschidere este simplu, având nevoie doar de un minim de 100 lei/euro, iar tu poți alege între cele două tipuri de valută, în funcție de preferințele tale.

Un aspect cu adevărat remarcabil al acestui cont este flexibilitatea pe care ți-o oferă. Poți depune și retrage bani oricând dorești, având întotdeauna acces la economiile tale. Acest lucru înseamnă că economisirea nu trebuie să vină cu restricții – poți face față nevoilor financiare neprevăzute fără griji.

Iar dacă simți nevoia de a organiza economiile, poți crea mai multe conturi, fiecare cu denumiri personalizate, ceea ce îți va permite să îți urmărești progresul mai ușor. În plus, nu vei plăti comisioane de încasare, indiferent de banca din care faci transferurile, ceea ce face ca economisirea să fie și mai tentantă.

Economisește fără efort în fiecare zi

Dacă îți dorești o metodă de economisire care să se integreze perfect în stilul tău de viață, Round Up-ul din BT Pay este soluția ideală. Acest sistem ingenios îți permite să economisești fără efort în timp ce faci cumpărături. Ce trebuie să faci? Doar să alegi un multiplu de rotunjire (1 leu, 5 lei sau 10 lei).

Apoi, la fiecare plată cu cardul, suma plătită se rotunjește automat la valoarea aleasă, iar diferența se depune în contul tău de Round Up.

Această metodă nu doar că îți simplifică economisirea, ci te ajută și să te obișnuiești cu ideea de a pune bani deoparte, fără a simți impactul financiar imediat. Mai mult, poți modifica oricând pasul de rotunjire, adaptându-te astfel la stilul tău de viață. Transferurile de bani din contul de Round Up în contul curent sunt gratuite, fără comision, iar dobânda este de 3,2% pe an*. Această combinație de accesibilitate și randament face din Round Up o alegere atrăgătoare pentru economiile tale.

Stabilitate și randament pe termen lung

Pentru cei care caută o abordare mai tradițională a economisirii, depozitul la termen oferă un echilibru perfect între siguranță și rentabilitate. Poți alege să economisești pe termen lung sau scurt, având opțiuni de 1 lună, 3 luni sau chiar 36 de luni, în funcție de obiectivele tale financiare. Dobânda fixă pe toată durata depozitului îți garantează că economiile tale sunt protejate, iar acest lucru face ca planificarea financiară să fie mult mai simplă și mai clară.

Un alt avantaj al depozitului la termen este absența comisioanelor la deschidere și administrare, ceea ce îți permite să te concentrezi pe economisire fără griji suplimentare. Indiferent dacă alegi să deschizi un singur depozit sau mai multe, ai libertatea de a le personaliza cu denumiri care să reflecte scopurile tale financiare. Astfel, economisirea devine nu doar o necesitate, ci și un proces organizat și plăcut, în care fiecare depozit îți poate aduce mai aproape de visurile tale.

În plus, depozitul la termen îți oferă oportunitatea de a-ți construi un fond de rezervă sau de a economisi pentru un proiect special, având certitudinea că banii tăi lucrează pentru tine. Folosind aplicația BT Pay, poți gestiona și mai eficient economiile tale, având totul la îndemână și la o simplă atingere de ecran.

Economisește inteligent cu BT Pay

Metodele de economisire disponibile în BT Pay nu sunt doar uneltele de care ai nevoie pentru a-ți gestiona finanțele, ele reprezintă o oportunitate de a-ți construi un viitor financiar mai sigur. Fiecare opțiune – de la contul de economii și Round Up până la depozitul la termen – este concepută pentru a se adapta nevoilor tale, ajutându-te să economisești cu ușurință și în mod inteligent.

Începe să economisești astăzi cu BT Pay și transformă fiecare leu în oportunitate. Cu acces facil și soluții personalizate, drumul tău către stabilitate financiară nu a fost niciodată mai simplu!

*Dobânda este valabilă de la data de 4 octombrie 2024.

Articol susținut de Banca Transilvania