Economiști laureați ai premiului Nobel apropiați de Israel îi cer lui Netanyahu să se oprească să aducă foametea în Gaza / 4 măsuri concrete

Semnatarii spun că Hamas a pornit conflictul, că extremiștii sunt vinovați, dar că ce se întâmplă acum la adresa civililor din Gaza ”sunt politici care agravează foametea generalizată”.

„De la economiști academici de renume din Statele Unite și Europa,

Vă scriem cu îngrijorare urgentă cu privire la răspândirea foametei în Gaza și la planul guvernului israelian de a concentra civilii într-un așa-numit „oraș umanitar”. În calitate de oameni, economiști și cercetători, solicităm încetarea imediată a oricărei politici care agravează foametea pe scară largă”, se arată în scrisoarea descrisă adresată pe 23 august premierului premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Textul este semnat de 23 de economiști proeminenți de la universități de top din SUA și Europa, inclusiv 10 laureați ai premiului Nobel.

„Este clar că Hamas trebuie să fie tras la răspundere pentru atrocitățile din 7 octombrie și pentru luarea de ostatici. Cu toate acestea, acest lucru nu absolvă de responsabilitate guvernul israelian, care controlează fluxul și distribuția ajutoarelor”, mai reclamă economiștii.

„Poverile de dus la izolare”

Luna trecută, Israelul a dezvăluit că plănuiește că relocheze întreaga populație din Gaza în ceea ce a numit un „oraș umanitar” în Rafah. De acolo, aceștia ar avea voie să emigreze din Gaza în alte țări.

Semnatarii scriisorii avertizează că „orașul umanitar” propus de Israel va concentra sute de mii de locuitori din Gaza într-o zonă fără „libertate de mișcare și demnitate”.

„În ultimele săptămâni, Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat că aproape o treime din cei 2,1 milioane de locuitori ai enclavei au îndurat mai multe zile fără hrană. Foamea generalizată este evidențiată de livrările insuficiente de ajutoare, de rapoartele directe ale locuitorilor din Gaza și de creșterea vertiginoasă a prețurilor alimentelor. Nu numai ONU, ci și piața sugerează foametea: prețurile de piață ale alimentelor de bază în Gaza sunt acum de zece ori mai mari comparativ cu prețurile de acum doar 3 luni.

Prăbușirea distribuției de ajutoare ale ONU și înlocuirea acesteia cu câteva centre de ajutor ale Fundației Umanitare din Gaza coordonate de Israel a dus la un haos mortal: mulțimile se înghesuie pentru rațiile rare, cu peste o mie de morți sau răniți în lupta pentru hrană.

Ca răspuns la protestele internaționale, guvernul israelian a permis mai mult ajutor începând cu 26 iulie, dar acesta este insuficient, iar situația sanitară rămâne gravă. Mai mult, sub pretextul ajutorului, „orașul umanitar” propus ar

reloca sute de mii de locuitori din Gaza într-o zonă restrânsă, lipsindu-i de libertatea de mișcare și de simpla demnitatea. Este de neconceput ca Israelul să trateze civilii ca pe niște poveri de izolat, și nu ca pe ființe umane care au dreptul la condiții de viață decente”, se mai arată în scrisoare.

Cerințele economiștilor către Netanyahu

Deși Gaza suferă cel mai mult de pe urma acestor politici, și israelienii ar putea plăti un preț greu pentru suferința civililor palestinieni.

Semnatarii mai avertizează cu privire la repercusiunile economice „catastrofale” pentru Israel, inclusiv posibile sancțiuni europene, retrogradări ale ratingului de credit și emigrarea accelerată a profesioniștilor calificați, în special din sectorul high-tech.

„Prin urmare, facem apel la prim-ministrul Israelului și la Knesset (n.r. parlamentul Israelului) să: