Efectul Zootropolis 2. Ce animale de companie își cumpără chinezii după ce au văzut filmul de animație

„Zootropolis 2” produs de Disney, care a apărut spre sfârșitul Anului Șarpelui în zodiacul chinezesc, a devenit cel mai profitabil film de animație străin din China din toate timpurile, încasând până acum peste 500 milioane de dolari la box office, potrivit CNN. Recordul era deținut anterior de primul film „Zootropolis”, lansat în 2016.

La nivel global, pelicula a depășit 1 miliard de dolari la box office, potrivit Box Office Mojo, un site web deținut de IMDb care urmărește datele privind încăsările.

Zootropolis 2 a primit un imbold uriaș grație încasărilor din China, piața uriașă pe care majoritatea filmelor produse de Hollywood nu obțin rezultate remarcabile

Regizat de Jared Bush și Byron Howard, Zootropolis 2 („Zootopia 2”, titlul original) urmărește o polițistă iepure (a cărei voce e dată de actrița americană Ginnifer Goodwin) și un vulpoi escroc (Jason Bateman) în timp ce se reunesc pentru a urmări un nou și misterios locuitor reptilian (Ke Huy Quan).

Efectul Zootropolis 2

Succesul peliculei s-a tradus în țara asiatică și prin creșterea căutărilor și vânzărilor de reptile. Qi Weihao, un tânăr de 21 de ani din provincia centrală Jiangxi, a ales să primească în familia sa un nou membru, un șarpe albastru frumos, extrem de veninos.

El a cumpărat vipera indoneziană cu 1.850 de yuani, echivalentul a 260 de dolari, la două zile după lansarea filmului de animație.

Viperă indoneziană. Sursă foto: Mediadrumimages/ Yan Hidayat / Media Drum World / Profimedia

Personajul preferat al lui Qi era și cel mai nou personaj al francizei: Gary De’Snake, despre care se crede că a fost inspirat de șarpele din Asia de Sud-Est.

Fiind un iubitor de reptile, Qi își dorea de mult un șarpe albastru, dar a decis în cele din urmă să-și cumpere unul după ce a văzut portretizarea pozitivă și adorabilă a personajului șarpe interpretat de Ke Huy Quan.

„Nu sunt ciudate”

„Zootropolis 2 contribuie la îmbunătățirea imaginii reptilelor ca animale de companie, ele nu sunt ciudate, iar Gary este cel mai reprezentativ personaj dintre ele”, a declarat Qi pentru CNN. „Îmi place atitudinea lui entuziastă și simțul responsabilității.”

În film, Gary pornește să reabiliteze reputația familiei sale și a tuturor reptilelor cu ajutorul protagoniștilor filmului original, cuplulului iepure-vulpe Judy Hopps și Nick Wilde.

Qi a adăugat că proprietarii de reptile ca el se confruntă de mult timp cu prejudecăți în China, fiind adesea considerați ca având „o preferință ciudată pentru creaturi înfiorătoare”. El speră că Gary De’Snake va contribui la îmbunătățirea imaginii lor.

De la lansarea filmului, marile platforme chineze de comerț electronic au înregistrat o creștere semnificativă a căutărilor, dar și a prețurilor pentru vipera indoneziană, care este cunoscută în mod obișnuit în China sub numele de „vipera de bambus insulară”, iar prețurile sunt cuprinse între câteva sute și câteva mii de yuani, potrivit publicației chineze The Paper.

Șerpii, printre preferații chinezilor

Reptilele au cucerit din ce în ce mai mult inimile tinerilor chinezi în ultimii ani. Peste 17 milioane de oameni din țară dețineau animale de companie exotice la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor citate de agenția de știri chineză Xinhua, care a afirmat că dimensiunea pieței se apropia de 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari). Peste 60% dintre aceștia erau din generația Z, potrivit sursei citate.

Un raport din 2025 privind industria animalelor de companie din China a arătat că șerpii reprezintă peste 50% din toate reptilele ținute ca animale de companie.

Majoritatea acestor reptile sunt crescute și dresate de oameni înainte de a fi vândute în magazine fizice, în timp ce unele sunt disponibile prin intermediul vânzătorilor online, care de obicei le expediază direct cumpărătorilor, potrivit rapoartelor mass-media de stat chineză.

Conform legilor și reglementărilor chineze, expedierea prin poștă a „diverselor animale vii” sau a „articolelor periculoase, cum ar fi toxinele” este interzisă, dar creșterea șarpelui indonezian nu este ilegală.

Avertisment privind șarpele veninos: Nu este o jucărie la modă

Publicația de stat The Beijing News, a comentat că „în film, șarpele albastru este înzestrat cu trăsături umane îndrăgite și curajoase, dar șarpele veninos din viața reală, vipera de bambus insulară, este departe de a fi o „jucărie la modă” inofensivă. Dacă un șarpe veninos scapă sau atacă, acesta pune în pericol nu numai proprietarul și familia acestuia, ci poate escalada într-un incident de siguranță publică”.

O verificare efectuată vineri de CNN a constatat că vipera albastră nu mai este disponibilă pentru vânzare pe principalele platforme de comerț electronic din China. Însă existau încă numeroase anunțuri pe JD – cel mai mare retailer online din China – marcate cu „transport inclus”.

Când CNN a informat JD, articolele au fost retrase imediat. Un purtător de cuvânt al JD a declarat: „Interzicem strict vânzarea de animale veninoase pe platforma noastră și, odată identificate, articolele sunt retrase imediat”.

Alți fani ai lui Gary din China aleg să-și cheltuiască banii pe produse mai sigure cu tematică de șerpi.

Pe Taobao, o cutie surpriză cu personajul șarpe albastru, în care cumpărătorii nu știu exact ce se află în interior înainte de a o deschide, a intrat vineri în top 10 al celor mai vândute produse săptămânale, iar jucăriile de pluș cu acest personaj sunt, de asemenea, foarte căutate în magazinele offline.

„În prezent, nu mai avem pe stoc jucăriile de pluș Gary și este posibil să nu fie disponibile în curând”, a declarat un angajat al Shanghai Disneyland pentru YiCai, un canal de știri chinez de stat, la aproximativ o săptămână după lansarea filmului Zootropolis 2.