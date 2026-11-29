Gadi Eisenkot, fostul general care speră să devină următorul premier al Israelului, pare să se fi îndepărtat de ideea formării unui guvern de uniune națională alături de Benjamin Netanyahu, în urma discuțiilor purtate între cei doi rivali politici, notează The Guardian.

Eisenkot s-a întâlnit duminică dimineață cu Netanyahu, care încearcă să-și mențină supraviețuirea politică, pentru a discuta despre posibilitatea formării unui guvern de uniune națională în Israel, în cadrul căruia funcția de prim-ministru să fie exercitată prin rotație de cei doi.

Discuțiile au avut loc la aproape trei săptămâni după ce președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat lui Eisenkot sarcina de a forma un guvern, în urma alegerilor neconcludente din octombrie.

„Discuția s-a desfășurat într-o manieră pragmatică, ambele părți încercând să depășească diferențele semnificative dintre ele”, au transmis Netanyahu și Eisenkot într-un comunicat comun, fără a oferi alte detalii.

O sursă din partidul de centru Yashar, condus de Eisenkot, a declarat pentru Haaretz că discuțiile s-au încheiat din cauza unor divergențe majore cu Likud. Aceeași sursă a adăugat că Eisenkot i-a transmis lui Netanyahu că este binevenit să se alăture guvernului său după ce acesta va fi format.

Propunerea privind formarea unui guvern de uniune națională, în care funcția de prim-ministru să fie exercitată prin rotație, a venit din partea lui Netanyahu, la o zi după ce Eisenkot s-a angajat să anunțe formarea viitorului guvern al Israelului până la termenul-limită oficial, 6 decembrie, fără să recurgă la posibilitatea unei prelungiri cu 14 zile.

În urma alegerilor de luna trecută, tabăra pro-Netanyahu a obținut 53 de mandate, în timp ce alianța formată din patru partide și condusă de Eisenkot a câștigat 48 de locuri. Astfel, niciuna dintre tabere nu a reușit să obțină majoritatea în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de membri.

Printre susținătorii lui Eisenkot există o opoziție puternică față de o eventuală colaborare cu partidele arabe, care au obținut un rezultat fără precedent, câștigând 19 mandate.