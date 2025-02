Elena Lasconi, întrebată dacă Trump i-a răspuns la scrisoare: „Uneori, e nevoie să faci şi stângăcii” 

Președinta USR, Elena Lasconi, spune că scrisoarea pe care i-a adresat-o președintelui american Donald Trump după primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut a fost „o stângăcie”.

Întrebată, miercuri seară, la Euronews, dacă i-a răspuns Trump la scrisoarea pe care i-a trimis-o, Elena Lasconi a răspuns zâmbind:

„Într-o bună zi o să vă zic. S-au întâmplat niște lucruri. Uneori, e nevoie să faci și stângăcii. Care se văd ca niște stângăcii. Eu îmi asum să fiu înjurată și criticată de toată lumea, nu am niciun fel de problemă cu asta atâta timp cât este vorba de binele țării mele”, a declarat Elena Lasconi.

Totodată, întrebată dacă prin declaraţia sa admite că scrisoarea a reprezentat o stângăcie, Lasconi a răspuns: „Da, dar o s-o şi explic, nu vreau să explic acum, nu e momentul, mai ales în contextul în care ne aflăm. Mie nu îmi dăunează, dimpotrivă, vă spun”.

Elena Lasconi i-a trimis a anunțat pe 7 decembrie că i-a trimis o scrisoare președintelui Donald Trump, în care i-a transmis că nu este un „candidat Soroș”, ci că este la fel ca el, „un adevărat lider al poporului”. Mișcarea Elenei Lasconi a stârnit atunci critici în spațiul public.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w