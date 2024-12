Elena Lasconi îi explică lui Donald Trump, într-o scrisoare, că nu este o „candidată a lui Soroș”: Rusia se joacă cu România. Nu voi renunța la luptă / România este mai fragilă ca oricând

Lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, Elena Lasconi, i-a trimis o scrisoare președintelui ales al SUA, Donald Trump, în care îi transmite că nu este un „candidat Soroș”, ci că este la fel ca el, „un adevărat lider al poporului”.

„Dragă președinte Trump, aveți tot respectul pentru lucrurile mărețe pe care le-ați făcut”, își începe Lasconi scrisoarea, pe care lidera USR a postat-o pe X însoțită de un mesaj în care l-a etichetat atât pe președintele ales, dar și pe consilierul său, miliardarul Elon Musk.

„Sunteți un adevărat lider al poporului, la fel ca mine. Vă împărtășesc convingerea că oamenii și libertatea lor sunt pe primul loc. Candidatura adversarului meu era să pună România în colțul Rusiei. Nu voi înceta să lupt pentru poporul român pentru că Rusia este încă o amenințare serioasă la adresa națiunii noastre.

În numele libertății, a democrației și statului de drept – și a iubirii pe care o am pentru poporul român – vă rog să citiți scrisoarea mea”, continuă în postare Lasconi.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



