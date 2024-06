Elena Lasconi vrea schimbări radicale în USR după eșecul la alegeri: Să nu-i mai vedem în biroul național

Elena Lasconi, recent realeasă primar la Câmpulung Muscel cu aproape 70% din voturi din postura de candicat al Alianței Dreapta Unită, a numit marți seara la Digi24 persoanele din conducerea USR care ar trebui să facă un pas în spate după eșecul partidului la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

Printre cei care ar trebui să nu mai fie în conducerea formațiunii politice în opinia Elenei Lasconi se numără și Cristian Ghinea, actual coordonator al Departamentului de Politici Publice al USR.

„El este unul dintre ei (Ghinea) dar asta nu înseamnă că trebuie să plece acasă, trebuie să lucrăm împreună, doar să facă un pas în spate de la conducere. Să nu-i mai vedem în biroul național. În Moșteanu am încredere, e cel mai muncitor om pe care-l cunosc, o să-l susțin și la parlamentare, m-a susținut mult și când am decis să intru în USR am avut condiția să nu încerce să mă controleze pentru că o să știe toată țara și să mă ajute”, a spus Lasconi la Digi 24.

Primarul municipiului Câmpulung a precizat că dacă va fi președinte ar face un „audit pe membri”

„Eu nu cred că s-a făcut vreodată pentru că cei care au fost de fațadă au soarta lui Cioloș sau Nicușor Dan. Dacă vrei să faci treabă trebuie schimbată toată conducerea”, a subliniat Lasconi.

Ea a mai declarat că dorește să reclădească partidul dacă va fi aleasă la șefia USR.

„Pe de altă parte, dacă devii președintele partidului poți să convoci încă un comitet politic în care să iei în discuție două puncte și anume candidatul la prezidențiale și președintele partidului să fie votat de fiecare membru nu de delegați. Vreau să discut pentru că deciziile nu le iau de una singură, eu dacă intru să fac pasul acesta, vreau să reconstruim pe bune USR care a fost și sper să mai fie partidul speranță”, a precizat Elena Lasconi.

Printre colegii pe care spune că îi stimează se numără Dominic Fritz, Lucian Viziteu și Vlad Voiculescu, oameni cu care ar putea lucra în echipă.

Întrebată dacă va candida pentru șefia USR, Lasconi a spus că va lua o decizie până la finalul săptămânii.

Drulă a demisionat din conducerea USR

Cătălin Drulă, care luni a anunțat că demisionează de la conducerea USR în urma rezultatului „sub așteptări” obținut de partid la alegerile din 9 iunie, a anunțat că marți va propune Biroului Național organizarea alegerilor pentru următorul președinte al USR în perioada 24-28 iunie, iar în 28 iunie îi va preda mandatul noului președinte al USR.

El mai spune că „USR merge înainte și că mișcarea reformistă, modernizatoare din România trebuie să continue”, următoarele obiective fiind luptele din toamnă.

„Alianța PSD-PNL poate fi oprită (au avut 48% la europarlamentare) cu votul și încrederea oamenilor care își doresc alt viitor în România”, adaugă Cătălin Drulă.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a spus marți, într-o conferință de presă, că până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi depuse candidaturile pentru funcția de președinte, iar cel târziu în 28 iunie va fi clar cine va fi noul preşedinte al USR.

Drulă a spus că Dominic Fritz – care a câștigat un nou mandat la Primăria Timișoara – este „cel mai legitim candidat” pentru conducerea partidului.

Fritz își asumă candidatura la șefia USR

Pe de altă parte, Dominic Fritz, a afirmat luni că îşi asumă o candidatură pentru preşedinţia USR la următorul congres al formaţiunii.

El a declarat marți seară la Euronews că USR traversează o perioadă dificilă și a subliniat necesitatea unei schimbări de leadership, precizând că formațiunea politică ar putea fi condusă chiar și din orașul de pe Bega, pentru a oferi o alternativă la gândirea bucureșteană.

Fritz crede că USR trebuie să redevină un partid care vorbește în primul rând despre nevoile oamenilor și posibilele soluții concrete.

La alegerile locale anterioare, USR a câștigat 35 de primării în orașe mari, mici sau comune. Mai mult de jumătate dintre edilii aleși atunci și-au recâștigat locul duminică, însă reprezintă acum unul dintre partidele din coaliția de guvernare, PSD sau PNL.