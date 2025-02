Elena Udrea, reacție după demisia lui Klaus Iohannis și schimbările de la vârful PNL: „Partidul pierde ocazia de a scăpa de sub comanda statului paralel”

Elena Udrea, aflată la închisoare după condamnarea din dosarul Gala Bute, a criticat decizia PNL de a-l numi președinte interimar al partidului pe Cătălin Predoiu, pe care îl acuză că „a slujit pe oricine l-a menținut în funcție”.

Fostul ministru al turismului a acuzat PNL că „pare că alege să rămână partidul lui Soroș în România”.

„Dupa ce Iohannis a plecat în sfârșit, Statul Paralel se grăbește să se replieze și sa își conserve puterea, abuziv menținută odată cu anularea turului 1 al prezidențialelor, împingându-si 2 dintre cei mai loiali oameni in fata: Bolojan si Predoiu!

În fața uraganului Trump care matura conducerea sorosita a UE, liderii PNL, încearcă sa faca in slugărnicia lor din România, reduta lui Soros in Europa, alaturi de Moldova a Maiei Sandu! Cu Predoiu la conducere, partidul pierde ocazia de a scapa de sub comanda statului Paralel, unde la ordinele lui Coldea l-au adus pe sluga de Iohannis candidat la Presedintie!

Acceptat în guvern de Traian Basescu la recomandarea lui Tăriceanu pe linia lui Dinu Patriciu al carui avocat a fost, Predoiu a slujit pe oricine l-a menținut in funcție, dar mai ales a slujit statul paralel, pe Coldea si Kovesi, care l-au protejat in schimb de orice acuzatie de coruptie care i s-a adus de-a lungul timpului!”, a scris Elena Udrea, marți, într-o postare pe Facebook.

Cătălin Predoiu a fost ales marți în poziția de președinte interimar al PNL, în locul lui Ilie Bolojan, care de miercuri va fi la Cotroceni pentru a asigura Președinția interimară a României ca urmare a demisiei lui Klaus Iohannis. Șeful statului a renunțat la funcție în contextul procedurii de suspendare pe care a inițiat-o opoziția împotriva sa.

Elena Udrea este la închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu

În iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute, pentru luare de mită și abuz în serviciu. Deși a fugit din țară înainte de pronunțare, ea a fost prinsă și încarcerată în Costa Rica.

În decembrie 2018, Curtea Constituțională a stabilit că nu a fost respectată legea atunci când au fost constituite completurile de cinci judecători de la Înalta Curte, așa că au fost suspendate condamnările din dosar, iar Udrea a fost eliberată din arestul din Costa Rica și a revenit în România.

În aprilie 2022, în baza unei decizii luate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Înalta Curte a respins contestația în anulare pe care o depusese Elena Udrea, confirmând astfel condamnarea fostului ministru la șase ani de închisoare. Udrea a fugit în Bulgaria, dar a fost prinsă, iar în iunie 2022 a ajuns în spatele gratiilor.

În decembrie 2024, Înalta Curte i-a respins cererea de revizuire a pedepsei, a opta solicitare de acest gen pe care o formulează.