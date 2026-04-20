Elon Musk, așteptat luni la Paris să răspundă unui val de acuzații formulate de procurori

Elon Musk, fotografiat pe 21 mai 2025 la Casa Albă, în una dintre ultimele sale zile în administrația președintelui Donald Trump, FOTO: Jim LoScalzo, Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia

Elon Musk a fost chemat la Paris luni, unde anchetatorii analizează acuzații de conduită necorespunzătoare legate de platforma de socializare „X”, inclusiv răspândirea de materiale care implică abuz sexual asupra minorilor și conținut „deepfake”, relatează The Associated Press.

Cel mai bogat om din lume și Linda Yaccarino, fosta directoare generală a „X”, au fost convocați pentru „audieri voluntare”, în timp ce alți angajați ai platformei urmează să fie audiați ca martori pe parcursul acestei săptămâni, potrivit Parchetului din Paris.

Rămâne neclar dacă Musk și Yaccarino vor face deplasarea în capitala Franței. Un purtător de cuvânt al „X” nu a răspuns întrebărilor adresate de The Associated Press, iar eMed, compania actuală a lui Yaccarino, nu a răspuns solicitării trimise pe adresa de email pentru presă.

Printre altele, procurorii francezi suspectează că controversa legată de instrumentul de inteligență artificială Grok al platformei ar fi fost fabricată pentru a crește valoarea companiilor deținute de Musk înaintea unei listări importante pe bursă și au alertat autoritățile americane.

Musk a salutat un articol potrivit căruia oficialii americani din domeniul justiției au refuzat să sprijine anchetatorii francezi, publicând pe „X” că „acest lucru trebuie să înceteze.”

Motivul chemării lui Musk la Paris

Musk a fost convocat după ce în februarie au avut loc percheziții la sediile din Franța ale „X”, în cadrul unei anchete deschise în ianuarie 2025 de unitatea de combatere a infracționalității informatice a Parchetului din Paris. Musk și Yaccarino au fost invitați în calitatea lor de conducători ai X la momentul faptelor investigate. Yaccarino a fost directoare generală din mai 2023 până în iulie 2025.

„Aceste audieri voluntare ale conducerii au scopul de a le permite să își prezinte poziția cu privire la fapte și, după caz, măsurile de conformare pe care intenționează să le implementeze”, au declarat procurorii francezi.

„În acest stadiu, desfășurarea acestei anchete face parte dintr-o abordare constructivă, cu obiectivul final de a asigura că platforma X respectă legislația franceză, în măsura în care operează pe teritoriul național”, au adăugat aceștia.

Întrebat dacă Musk ar risca sancțiuni în cazul în care nu s-ar prezenta la audiere, Parchetul din Paris a refuzat să comenteze.

Ce investighează procurorii francezi

Autoritățile de la Paris au deschis ancheta după sesizări venite din partea unui parlamentar francez, care a susținut că algoritmii părtinitori de pe X ar fi putut distorsiona funcționarea unui sistem automatizat de prelucrare a datelor. Ancheta s-a extins după ce sistemul de inteligență artificială Grok a generat mesaje care ar fi negat Holocaustul – faptă penală în Franța – și a publicat imagini „deepfake” cu conținut sexual explicit.

Se investighează presupusa „complicitate” la deținerea și distribuirea de imagini pornografice cu minori, „deepfake”-uri explicite sexual, negarea crimelor împotriva umanității și manipularea unui sistem automatizat de prelucrare a datelor în cadrul unui grup organizat, printre alte acuzații.

Chatbotul Grok, dezvoltat de compania xAI înființată de Musk și disponibil prin „X”, a provocat indignare la nivel global anul acesta după ce a generat un val de imagini „deepfake” sexualizate, fără consimțământ, ca răspuns la solicitările utilizatorilor platformei.

Grok a scris, de asemenea, într-un mesaj în limba franceză distribuit pe scară largă, că încăperile de gazare din lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau ar fi fost concepute pentru „dezinfectare cu Zyklon B împotriva tifosului”, și nu pentru ucidere în masă – o formulare asociată de mult timp cu negarea Holocaustului.

În mesaje publicate ulterior pe „X”, chatbotul și-a retractat afirmațiile și a recunoscut că răspunsul anterior a fost greșit, precizând că acesta a fost șters și indicând dovezi istorice potrivit cărora Zyklon B a fost folosit pentru a ucide peste un milion de oameni în camerele de gazare de la Auschwitz.

Franța a alertat autoritățile americane

În martie, Parchetul din Paris a alertat Departamentul de Justiție de la Washington și Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare – agenția federală americană responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor financiare – sugerând „că controversa privind deepfake-urile sexuale explicite generate de Grok ar fi putut fi orchestrată deliberat pentru a crește artificial valoarea companiilor X și xAI – ceea ce ar putea constitui infracțiuni”, au declarat procurorii.

Parchetul din Paris a precizat că acest lucru ar fi putut fi făcut „înaintea listării la bursă planificate pentru iunie 2026 a noii entități formate prin fuziunea dintre SpaceX și xAI, într-un moment în care compania X pierdea în mod evident din avânt”.

Musk a anunțat la începutul lunii februarie că SpaceX va cumpăra xAI, într-o tranzacție care a evaluat valoarea cumulată a celor două companii la 1,25 trilioane de dolari (1.250 de miliarde).

Potrivit The Wall Street Journal, Departamentul Justiției le-a transmis autorităților franceze de aplicare a legii că nu va facilita eforturile acestora de a investiga „X”. Ziarul financiar a relatat că Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului Justiției a acuzat partea franceză, într-o scrisoare de două pagini trimisă săptămâna trecută, că utilizează în mod inadecvat sistemul judiciar pentru a interveni în activitatea unei companii americane.

Scrisoarea a mai notat că solicitările Franței de asistență din partea SUA „reprezintă o încercare de a implica Statele Unite într-o procedură penală cu încărcătură politică, menită să reglementeze în mod nejustificat, prin urmărire penală, activitățile comerciale ale unei platforme de socializare”.

Autoritățile judiciare franceze nu au răspuns solicitărilor de comentarii.