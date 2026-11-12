Miliardarul dispus să-l angajeze pe Jensen Huang, șeful demisionar de la Nvidia. „Ar fi onoare”

Elon Musk, directorul general al Tesla şi fondatorul SpaceX, a declarat că ar fi „o onoare” să îl angajeze pe Jensen Huang, în contextul informaţiilor potrivit cărora consiliul de administraţie al Nvidia pregătea înlăturarea acestuia de la conducerea companiei, relatează CNBC, citată de News.ro. Declaraţia a fost făcută miercuri seară, cu câteva ore înainte ca Nvidia să anunţe oficial demisia lui Huang.

Musk a reacţionat pe platforma X la un mesaj publicat de blogul financiar Zerohedge, care îi solicita: „Elon, te rugăm să îl angajezi pe Jensen”. Miliardarul a răspuns: „Ar fi o onoare”, fără să ofere alte detalii sau să precizeze dacă intenţionează să îi propună efectiv o funcţie.

Mesajul a apărut după ce Wall Street Journal a relatat că membrii consiliului de administraţie al Nvidia urmau să se reunească pentru a discuta viitorul lui Huang. În aceeaşi perioadă, New York Times a publicat informaţii despre o a doua relaţie extraconjugală a acestuia, cu o directoare din cadrul companiei. Dezvăluirile au provocat o scădere de peste 8% a acţiunilor Nvidia în tranzacţiile de după închiderea bursei.

Huang se află în centrul unui scandal izbucnit la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a recunoscut o relaţie cu Alice Huang, o femeie de afaceri despre care serviciile americane de informaţii suspectează că ar fi fost recrutată de Ministerul Securităţii Statului din China. Potrivit New York Times, care citează persoane familiarizate cu informaţiile serviciilor americane, aceasta ar fi primit misiunea de a colecta informaţii despre directorul general al Nvidia.

Suspiciuni de spionaj al Chinei la Nvidia

Alice Huang, cunoscută şi sub numele chinezesc Huang Le, a avut legături cu sectorul comercializării procesoarelor avansate, într-o perioadă în care Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologiile americane de inteligenţă artificială. Nu a fost stabilit public dacă Huang i-ar fi transmis informaţii confidenţiale, iar acuzaţiile de spionaj rămân nedemonstrate.

În primele zile după apariţia dezvăluirilor, Jensen Huang a încercat să transmită că activitatea Nvidia continuă în mod normal. Presiunile asupra sa s-au intensificat însă, inclusiv din partea unor membri ai Congresului american, care au solicitat demisia sa.

Senatorul republican Kevin Cramer, membru al Comisiei bancare din Senat, şi-a reiterat miercuri solicitarea ca Huang să părăsească funcţia. „Ca o chestiune de conştiinţă personală, ar trebui să demisioneze”, a declarat Cramer pentru CNBC.

Solicitări similare au fost formulate de congresmenii Suhas Subramanyam, democrat din Virginia şi membru al Comisiei pentru supraveghere din Camera Reprezentanţilor, şi Don Bacon, republican din Nebraska.

Joi, Nvidia a confirmat demisia lui Jensen Huang din funcţiile de director general şi membru al consiliului de administraţie, după 33 de ani la conducerea companiei pe care a cofondat-o. Directoarea financiară Colette Kress a fost desemnată să preia interimar conducerea, în timp ce consiliul de administraţie caută un succesor permanent.

Declaraţia lui Musk nu reprezintă o ofertă oficială de angajare, dar evidenţiază aprecierea de care Huang continuă să se bucure în industria tehnologică, în pofida controverselor care i-au determinat plecarea de la Nvidia.