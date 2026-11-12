În 2008 s-a angajat la Nvidia, iar 8 ani mai târziu a fost promovată pe o funcție de director. Cine e Kimberly Powell, implicată într-o altă presupusă relație amoroasă cu Jensen Huang

Jensen Huang, directorul companiei Nvidia, investigat pentru relație cu o femeie despre care serviciile de informații americane au stabilit că este spioană chineză, a avut, de asemenea, o relație extraconjugală cu o directoare care îi este subordonată, scrie The New York Times, care a vorbit cu cinci persoane care au lucrat la companie.

Este vorba Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia pentru sectorul sănătății, au declarat sursele NYT.

Huang (63 de ani), și Powell, (48 de ani), au fost filmați în timp ce își manifestau afecțiunea reciprocă într-un hotel din San Jose, California, în timpul unei conferințe Nvidia din luna martie, potrivit a două dintre persoanele care au lucrat la companie. The New York Times nu a văzut înregistrarea video.

Huang și Powell sunt căsătoriți cu alte persoane.

Huang, care a cofondat Nvidia în 1993 și a transformat-o în principalul furnizor de cipuri pentru inteligență artificială, se află sub lupa atenției publice după ce s-a aflat că a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri despre care serviciile de informații americane au stabilit că era spioană chineză.

Nvidia a anunțat începerea unei anchete independente care îl vizează pe Jensen Huang, care a recunoscut relația extraconjugală cu spioana Chinei.

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Când a fost contactat telefonic miercuri de NYT și întrebat despre relația sa cu Powell, Huang a spus: „Nu cred că ar trebui să vorbiți direct cu mine.” Apoi a închis telefonul.

Cum a urcat Powell în ierarhia Nvidia

Powell s-a alăturat companiei Nvidia în 2008. Ea supervizează programe care ar putea aplica tehnologia cipurilor Nvidia în învățământul superior și în domeniul sănătății, în special în cazul dispozitivelor de imagistică medicală, potrivit site-ului companiei.

Kimberly Powell a avansat mult în ierarhia Nvidia.

Ea a fost promovată în funcția de director senior pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul inteligenței artificiale în 2016, conform profilului său de pe LinkedIn.

La sfârșitul anului 2017, a fost numită vicepreședinte al diviziei de sănătate. Ea participă la conferințe tehnologice din întreaga lume și ține discursuri în numele companiei.

Conducerea Nvidia discută soarta lui Huang

Consiliul de administrație al Nvidia s-a reunit miercuri seara pentru a decide dacă îl va demite pe Huang, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.

Nu este clar dacă s-a luat vreo decizie în acest sens, iar Nvidia nu a răspuns imediat la o solicitare de declarație cu privire la ședința consiliului de administrație.

Ședința a marcat o schimbare bruscă față de duminică, când consiliul de administrație al Nvidia își exprima încrederea în Huang și în echipa sa de conducere.

Conform statutului Nvidia, Huang poate fi demis „cu sau fără motiv” prin votul majorității membrilor consiliului de administrație. Nvidia are 11 membri în consiliul de administrație și îi consideră pe toți, cu excepția lui Huang, independenți.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 8% miercuri seară în tranzacțiile de după închiderea bursei, după ce Wall Street Journal a scris că compania se pregătea să-l concedieze pe Huang.

Dacă aceste scăderi se vor menține, Nvidia va fi pierdut aproximativ 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață de când consiliul a anunțat ancheta privind relația sa cu Alice Huang.

Demiterea ar crea un vid la șefia companiei

„Piața începe să evalueze Nvidia pornind de la premisa că fondatorul său va pleca, considerând acest scenariu un rezultat probabil, nu un risc extrem”, a declarat Armina Rosenberg, manager de portofoliu și cofondatoare a Minotaur Capital, care deține acțiuni Nvidia.

„Pierderea lui Jensen ar fi o lovitură reală”, a adăugat ea.

Plecarea potențială a lui Huang ar lăsa un vid de conducere la producătorul de cipuri cu o valoare de aproximativ 4 trilioane de dolari pe care l-a cofondat și l-a construit de-a lungul a mai mult de trei decenii, pentru a deveni principalul furnizor de cipuri aflat în centrul boom-ului global al inteligenței artificiale și al rivalității tehnologice dintre SUA și China.

Huang, în vârstă de 63 de ani, nu are un succesor evident și deține aproximativ 3,6% din acțiunile Nvidia. De asemenea, are zeci de subordonați direcți, ceea ce subliniază controlul strict pe care îl exercită asupra companiei.

Bloomberg a raportat miercuri că consiliul de administrație al Nvidia colaborează cu o firmă externă pentru a identifica potențiali înlocuitori ai lui Huang, citând o persoană familiarizată cu situația.