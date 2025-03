Elon Musk îi amenință pe angajații Pentagonului care au dat informații pe surse despre o ședință secretă privind China. „Vor fi găsiți”

Elon Musk, unul dintre principalii consilieri ai lui Donald Trump, a amenințat în mod deschis angajații Pentagonului care ar fi divulgat informații către The New York Times conform cărora miliardarul urma să primească o informare despre planurile militare ale SUA în cazul unui război cu China, relatează Politico.

The New York Times a publicat joi seară un material în care citează doi oficiali americani potrivit cărora Pentagonul plănuia să-l informeze pe Elon Musk vineri, într-o întâlnire, despre planul militar secret al SUA în cazul în care ar izbucni un război cu China.

După publicarea articolului, întâlnirea planificată a fost confirmată de oficiali ai Pentagonului și de președintele Donald Trump, însă aceștia au negat că în cadrul ședinței s-ar discuta despre planurile militare care implică China.

„Ce ridicol! China nici măcar nu va fi menţionată sau discutată. Este păcat că mass-media discreditate pot inventa astfel de minciuni. În orice caz, povestea este complet falsă!”, a declarat președintele american, într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Comentariile lui Trump au fost apoi redistribuite pe X de Elon Musk, care a numit New York Times „propagandă pură” și a lansat o amenințare.

„Aștept cu nerăbdare urmărirea penală a celor de la Pentagon care scurg informații false cu rea intenție către NYT. Ei vor fi găsiți”, a scris Elon Musk, pe rețeaua X.

The New York Times is pure propaganda.



Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.



They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j