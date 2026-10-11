Elon Musk îl susţine pe Donald Trump: E timpul ca Ucraina să aibă un nou lider

Miliardarul american Elon Musk şi-a arătat susţinerea pentru declaraţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi „putut pune capăt acestui război de multe, multe ori, dar a ales să nu o facă” şi că Ucraina ar avea nevoie de un nou lider.

Elon Musk a comentat un videoclip al contului de X Rapid Response 47, un cont asociat echipei de comunicare a preşedintelui american, în care Trump afirmă că, aparent, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti creează probleme cu combustibilul la nivel mondial, relatează News.ro citând Ukrainska Pravda.

„Zelenski a mers prea departe”, a scris Musk.

Într-un alt comentariu, cel mai bogat om din lume a declarat: „Sunt de acord, a venit timpul ca Ucraina să aibă un nou lider”.

Elon Musk, care a fost cel mai de încredere ajutor al lui Donald Trump la începutul celui de-al doilea mandat al său, fiind însărcinat în cadrul administraţiei cu tăierile bugetare, a intrat apoi în dizgraţie şi în cele din urmă a plecat de la Casa Albă, după divergenţe clare şi chiar animozităţi faţă de Trump. Ulterior, tensiunile s-au mai atenuat, iar în ultimul timp, cel mai bogat om din lume pare să-i fi intrat din nou în graţii lui Trump.

Vineri, preşedintele SUA a anunţat că a purtat o discuţie cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi a convenit ca Rusia să furnizeze motorină către SUA, ridicând sancţiunile.

Zelenski a criticat dur aceste acţiuni ale lui Trump, calificând ridicarea sancţiunilor drept un pas absolut îngrozitor. El a subliniat că acest „cadou de ziua de naştere a lui Putin” îi va asigura agresorului miliarde suplimentare pentru continuarea războiului.

Zelenski a mai declarat că echipa ucraineană de negociatori aflată în SUA a fost folosită drept „paravan” pe fondul înţelegerilor dintre Trump şi Putin privind livrările de combustibil.

Consilierul preşedintelui rus, Iuri Uşakov, a declarat că, într-o conversaţie telefonică cu Trump, Putin a respins posibilitatea unor negocieri de pace şi a subliniat că Rusia va continua acţiunile militare până când îşi va atinge „toate obiectivele”.

După apariţia ştirii despre acordul dintre SUA şi Rusia, mass-media a relatat că negocierile dintre reprezentanţii SUA, Ucrainei, ţărilor europene şi NATO, desfăşurate la Miami, pe tema căilor de dezescaladare şi încheiere a războiului, s-au încheiat înainte de termen. Sâmbătă, consilierul prezidenţial pe probleme de comunicare, Dmitri Litvin, a anunţat că delegaţia ucraineană care a participat la negocierile din SUA se îndreaptă deja spre casă.

Relația sinuoasă a lui Elon Musk cu Ucraina

În martie 2025, Musk a declarat că nu va dezactiva niciodată reţeaua Starlink pentru armata ucraineană, chiar dacă nu este de acord cu politica Ucrainei. Musk a făcut această declaraţie după ce afirmase că linia frontului ucrainean se va prăbuşi dacă el va dezactiva Starlink.

În iarna anului 2026, Elon Musk a răspuns la solicitarea ministrului apărării de atunci, Mihail Fedorov, de a ajuta la rezolvarea problemei utilizării reţelei Starlink de către dronele de atac ruseşti. În februarie, terminalele Starlink ale ruşilor au încetat să mai funcţioneze în masă.

Potrivit presei, în timpul întâlnirii de la Casa Albă cu preşedintele SUA din 28 iulie, Volodimir Zelenski l-a rugat pe omologul său american Donald Trump să-i solicite lui Elon Musk să acorde Ucrainei permisiunea de a utiliza Starlink pe teritoriul Rusiei pentru a distruge rampele de lansare ale rachetelor balistice.

Pe 7 august, publicaţia The Atlantic a relatat că Musk refuză deocamdată să acorde Ucrainei posibilitatea de a utiliza Starlink pe teritoriul rus.

La sfârşitul lunii septembrie, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că şi el s-a adresat proprietarului SpaceX, Elon Musk, cu rugămintea de a extinde acoperirea internetului prin satelit Starlink pentru Ucraina, astfel încât aceasta să poată distruge rampele de lansare ale rachetelor balistice ruseşti. Acesta este unul dintre cele trei lucruri de care Ucraina are nevoie în iarna aceasta.

La începutul războiului, Elon Musk a fost lăudat pentru că a oferit Ucrainei – gratis – acces la internet prin Starlink.

Relaţia Kievului cu miliardarul a început să se deterioreze după ce acesta a propus public, după câteva luni, în octombrie 2022, un plan de pace între Rusia şi Ucraina care presupunea, între altele, recunoaşterea Crimeei ca parte a Rusiei şi organizarea unor noi referendumuri în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova. Propunerea a fost criticată de Kiev, dar salutată de Kremlin.

De altfel, în septembrie 2022, compania SpaceX a lui Elon Musk ceruse Pentagonului să preia costurile serviciilor de internet prin satelit Starlink furnizate Ucrainei. Solicitarea a devenit publică în octombrie, când Musk a afirmat că nu mai poate suporta finanţarea acestora pe termen nelimitat. Ulterior, miliardarul a anunţat că va continua să furnizeze serviciile, iar în iunie 2023 Pentagonul a confirmat încheierea unui contract cu SpaceX pentru asigurarea comunicaţiilor prin Starlink în Ucraina.

Serviciile Starlink utilizate de Ucraina sunt finanţate în prezent în mare parte de Polonia, care alocă aproximativ 50 de milioane de dolari anual. Pentagonul suportă şi el o parte din costuri, în baza contractului încheiat cu SpaceX în iunie 2023, dar valoarea actuală a contribuţiei americane nu este publică.