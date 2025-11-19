FOTO Elon Musk, Tim Cook, dar și Cristiano Ronaldo, la dineul lui Trump de la Casa Albă, în cinstea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite

Superstarul Cristiano Ronaldo, miliardarul Elon Musk, dar și CEO-ul Apple, Tim Cook, au participat marţi seara la un dineu la Casa Albă, alături de liderul de facto al Arabiei Saudite, potrivit BBC.

Înaintea evenimentului, Trump a declarat că este o „onoare” să-l primească pe Ronaldo, care, datorită statutului său de vedetă în liga saudită de fotbal, a devenit imaginea eforturilor de modernizare ale ţării sub conducerea prinţului moştenitor.

Cristiano Ronaldo, la dineul de la Washington. Credit line: Alex Brandon / AP / Profimedia

Mohammed bin Salman doreşte să reducă dependenţa ţării de veniturile din petrol prin diversificarea în alte domenii, inclusiv sportul şi turismul.

Trump a lăudat în discursul de la dineu relaţiile strânse cu Arabia Saudită, calificând această ţară drept „un aliat important în afara NATO”. Mai devreme în aceeaşi zi, Trump l-a primit pe prinţul moştenitor saudit în Biroul Oval.

Întorcându-se către starul portughez al fotbalului, Trump le-a spus oaspeţilor adunaţi: „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo”. „Şi Baron (Trump) a avut ocazia să-l cunoască, şi cred că acum îl respectă puţin mai mult pe tatăl său, doar pentru faptul că v-am prezentat”.

La dineu a participat şi miliardarul Elon Musk, care s-a alăturat altor lideri de afaceri influenţi, printre care şi CEO-ul Apple, Tim Cook. Este pentru prima dată când Musk se află la Casa Albă de când a demisionat din funcţia de şef al Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală (Doge) al administraţiei Trump, în aprilie.

Elon Musk este văzut în timp ce președintele Donald Trump ține un discurs la o cină organizată în onoarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Albă din Washington DC, marți, 18 noiembrie 2025. Credit line: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia

Trump, declarații controversate despre Jamal Khashoggi

Mohammed bin Salman a fost întâmpinat de Trump la Casa Albă cu covor roşu, fanfară militară şi orchestră. Ultima dată când prinţul a vizitat Washingtonul a fost în 2018, cu câteva luni înainte ca jurnalistul Jamal Khashoggi, unul dintre criticii săi vocali, să fie ucis în consulatul saudit din Turcia.

Referitor la moartea jurnalistului, președintele american a avut o intervenție care a stupefiat. În momentul în care a vrut să-l protejeze pe liderul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de o întrebare a unui jurnalist de la postul american ABC, Trump a spus despre ziaristul Jamal Khashoggi, asasinat de regimul saudit, că acesta era „extrem de controversat” și „multor oameni nu le-a plăcut”.



