Acuzații grave. Emanuel Ungureanu anunță că depune plângere penală împotriva Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi: „Zece copii au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că va depune plângere penală împotriva conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași. El a acuzat și că a mai fost un focar cu bacterii nosocomiale în luna iunie.

„În fiecare zi aflăm lucruri oribile care s-au întâmplat acolo. Sunt zece copii care au murit din cauza bacteriilor nosocomiale. A mai fost un focar în luna iunie”, a acuzat deputatul USR, într-o conferință de presă la Parlament.

„Aduceți-vă aminte ca atunci era director medical aceeași doamnă care a ajuns apoi manager. Mor niște copii în condiții suspecte pe secția ATI și directorul medical e promovat și ajunge manager. După ce mai mor 7 copii, aceeași doamnă nu este eliminată din structura de conducere, ci este repusă în funcția de director medical”, a mai spus miercuri Emanuel Ungureanu.

„Când spitalul se plângea ca nu are bani de materiale sanitare, conducerea a cumpărat 80 de telefoane de lux”

Emanuel Ungureanu spune că va depune, joi, plângere penală împotriva spitalului pentru „grave fapte de abuz în serviciu”.

„Se bazează pe un raport al Curții de Conturi din 2024. Vorbim despre achiziții de echipamente, de materiale sanitare, care au fost chiar reclamate de medici din spital”, a explicat el miercuri, la Parlament.

„Când spitalul se plângea ca nu are bani de materiale sanitare, conducerea a cumpărat 80 de telefoane de lux, care au fost folosite de angajați”, spune Ungureanu.

„Sunt saloane care nu au chiuvetă, s-au încălcat normativele când s-au băgat milioanele de euro, nu au respectat normele”, a adăugat deputatul.

„Degeaba faci spital de zeci de milioane de euro, dacă acolo nu se respectă normele. Din toate aceste motive și altele, mâine dimineață voi face o plângere la Parchetul General. Trebuie să se stabilească cauza morții acestor copii, vorbim de abuz în serviciu. De ce nu avem instituții ale statului care să ne fi spus deja care sunt vinovații? E o întrebare la care trebuie să răspundă și Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Iași”, a mai spus Emanuel Ungureanu.

Șapte copii cu vârsta sub un an care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens au murit în ultimele săptămâni. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a acuzat faptul că focarul de Serratia marcescens a fost raportat târziu. Rogobete a trimis la spitalul din Iași Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, ale căror controale sunt în desfășurare.

