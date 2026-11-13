Emilia Șercan, despre „răul pe care-l face” Nicușor Dan prin interzicerea lui Ovidiu Vanghele la Cotroceni. „Cam asta e moștenirea pe care o va lăsa”

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a reacționat, joi seară, la cele mai noi declarații făcute de președintele Nicușor Dan referitoare la decizia lui de a-i interzice lui Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni.

„Cenzura e interzisă de Constituție, iar prin decizia lui, Nicușor Dan comite un act de cenzură la cel mai înalt nivel”, consideră Emilia Șercan.

Jurnalista de la PressOne mai spune, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, că „răul pe care îl face” președintele în legătura cu decizia în privința jurnalistului îl reprezintă crearea unui „precedent”.

Mesajul ei a venit după conferința de presă susținută de șeful statului la Dublin, la finalul primei zile a summitului cu liderii europeni, în care Nicușor Dan a venit cu explicații privind decizia lui.

„Eu nu sunt un gunoi”

Președintele a declarat că are dreptul, în calitate de persoană, să refuze dialogul cu cineva care nu îl respectă, subliniind că nu acceptă nici ca angajații statului român să fie tratați în mod jignitor de către cetățeni.

„Al doilea subiect la care vreau să mă refer este cazul jurnalistului Vanghele, iar aici sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi și în calitate de om am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători, și nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat, pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român. Evident că cetățenii au … cel mai bine ar fi să colaboreze cu autoritatea, dar dacă nu se poate asta, cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, plângere penală, toate astea sunt mijloace democratice cu care nu am nimic de spus, dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului”, a spus șeful statului în Irlanda, unde a participat la cea de a noua reuniune a Comunității Politice Europene (CPE).

„Și eu cred că și de multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat, nici dinăuntru, nici de afară. Să începem prin a-l respecta noi înșine”, a continuat el. Conform lui Nicușor Dan, al treilea nivel de discuție legată de acest subiect este cel de violență în spațiu public.

„Violența verbală generează violență fizică, e documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi? Va înțelege poate că și el poate să se raporteze la fel față de profesorul lui, poate față de părintele lui, poate mâine poate să-i dea cu ceva în cap. Deci noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a mai spus că el nu consideră că poziția sa față de jurnalistul Ovidiu Vanghele reprezintă o îngrădire a libertății presei.

Toate declarațiile președintelui Dan făcute la Dublin, AICI.

Marți seară, la finalul conferinței de presă organizate la Palatul Cotroceni, șeful statului a anunțat că Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la evenimentele sale de presă, Nicușor Dan invocând injuriile pe care i le-a adresat jurnalistul.

Atitudinea preşedintelui a provocat reacţii vehemente în spațiul public și pe reţelele de socializare, atât din partea altor jurnalişti, cât şi din partea politicienilor.

Mesajul integral al Emiliei Șercan