Emiratele Arabe Unite avertizează că un miliard de barili de petrol au dispărut din rezervele globale

Lumea și-a diminuat rezervele de siguranță de energie prin consumarea a aproape un miliard de barili de petrol din stocurile globale, de când războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, a avertizat directorul general al companiei petroliere de stat ADNOC din Abu Dhabi, citat de Reuters.

Stocurile de motorină pentru această perioadă a anului au ajuns în unele regiuni la cele mai scăzute niveluri din ultimii 35 de ani, în timp ce alte zone se confruntă cu un deficit de 17 miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate (GNL), a mai spus luni Sultan Al Jaber, în cadrul conferinței ADIPEC organizate în Emiratele Arabe Unite.

Prețurile motorinei au înregistrat creșteri până la niveluri record în numeroase piețe, pe fondul perturbărilor aprovizionării provocate de război. Această situație generează riscuri inflaționiste și amenință să agraveze costul vieții, atât pentru guverne, cât și pentru consumatori.

„Avem nevoie de capacități strategice de stocare extinse, de stocuri mai mari de produse petroliere și de capacități flexibile de rafinare, amplasate mai aproape de piețele de consum”, a declarat Al Jaber. „Infrastructura trebuie construită înainte de a deveni necesară și trebuie susținută de sisteme logistice avansate”, a subliniat el.

Costul de transport a ajuns să reprezinte aproape o treime din prețul barilului de petrol

Al Jaber a mai afirmat că costurile transportului maritim și ale logisticii au crescut până la 30% din costul unui baril de petrol, față de doar 5% cât reprezentau înainte de războiul din Iran.

Cotația țițeiului Brent, reperul internațional de referință, se tranzacționează în jurul valorii de 110 dolari pe baril, în creștere cu aproximativ 50% față de luna februarie, înainte de declanșarea războiului.

Luna trecută, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a convenit să elibereze pe piață peste 20 de milioane de barili de motorină, precum și orice cantități de petrol rămase din eliberarea record de rezerve strategice de urgență, promisă în luna martie, în încercarea de a crește oferta și de a tempera creșterea accelerată a prețurilor.

Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco, compania petrolieră de stat a Arabiei Saudită, a declarat luna trecută că au mai rămas mai puțin de 6 miliarde de barili în stocurile comerciale, și că marea majoritate a acestora nu sunt disponibile în mod practic pentru utilizare.