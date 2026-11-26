Președintele rus Vladimir Putin a dat dovadă de „reținere” prin faptul că nu a recurs la utilizarea armelor nucleare în conflictul cu Ucraina, a declarat emisarul Casei Albe Jared Kushner, descriindu-l totodată pe liderul rus drept un „mare om al politicii”, relatează CNN.

Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a declarat de asemenea că este convins că Putin își dorește pacea.

„Evaluarea mea este că el nu doar că își dorește pacea, ci vrea să încerce să schimbe relația cu America și chiar își dorește să vadă dacă nu cumva există o cale prin care să se poată începe un nou capitol”, a afirmat acesta într-un interviu amplu acordat podcastului „MD Meets”, realizat de Mathias Döpfner, directorul executiv al companiei Axel Springer.

„Până acum, Putin a dat dovadă de reținere; a fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un lucru important, și ne-a dat asigurări că aceasta nu este intenția lui”, a adăugat el.

Kushner și Steve Witkoff, celălalt emisar pentru pace al lui Trump, s-au întâlnit de mai multe ori cu Putin, cel mai recent chiar în această lună, la Kremlin.

„Este, fără îndoială, un mare om al politicii, o figură istorică”, a declarat Kushner. „Ia foarte multe notițe în timp ce vorbim și transmite lucrurile cu foarte multă precizie. Dar este cât se poate de clar că are o înțelegere foarte profundă a problemelor”, a adăugat acesta.

Emisarul lui Trump neagă presiunile asupra Ucrainei

Kushner a respins sugestiile potrivit cărora SUA ar fi exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a o determina să facă concesii Rusiei.

Ucraina a declarat că Departamentul Apărării al SUA a întârziat livrările unor rachete esențiale pentru apărarea antiaeriană și că schimbul de informații militare a fost perturbat.

În ceea ce privește eforturile de a ajunge la un acord de pace între Rusia și Ucraina, care ar include și chestiuni legate de controlul teritorial, Kushner a declarat: „Nu este vorba despre echitate sau despre cine are dreptate și cine greșește”.

Kushner a afirmat că granițele din Europa s-au modificat de-a lungul timpului.

„Cred că, atunci când oamenii vor vedea că există perspective de durabilitate pe termen lung și o cale către pace, vor fi puțin mai flexibili în privința locului în care se trasează linia de demarcație”.

Jared Kushner, Steve Witkoff și Vladimir Putin. Sursă foto: Russian Government / Alamy / Profimedia

Ce spune Kushner despre garanțiile de securitate pentru Ucraina: „Dacă sunt în interesul Americii”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei luni că negociatorii americani au avansat ideea ca Ucraina să-și retragă forțele rămase din regiunea Donbasului de Est, în schimbul aderării la NATO.

„Americanii au ridicat o întrebare: «Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? Ar fi Ucraina dispusă să se retragă din Donbas?» A fost pentru prima dată când această chestiune a fost pusă în discuție”, a declarat Zelenski după întâlnirea cu Kushner și Witkoff.

Ucraina s-a opus de multă vreme ideii de a ceda teritorii Rusiei, care a lansat o invazie pe scară largă, neprovocată, în 2022.

Zelenski a declarat că, dacă ar primi un „pachet cuprinzător de garanții de securitate”, care ar include o armată ucraineană puternică și garanții din partea NATO și a Uniunii Europene, ar supune o propunere votului publicului.

Făcând aluzie la această posibilitate, Kushner a declarat pentru Politico: „Fără o garanție de securitate din partea Americii, Ucraina nu va fi în siguranță în viitor… Președintele Trump trebuie să stabilească dacă oferirea unei garanții de securitate este în interesul Americii”.

Avertisment privind riscul escaladării războiului din Ucraina

Kushner a continuat prin a spune că, în absența unui acord de pace, exista un risc real de escaladare a conflictului.

„Europa finanțează și înarmează Ucraina împotriva Rusiei și nu ar fi nevoie de prea multe erori de calcul pentru ca acest conflict să escaladeze masiv”, a afirmat emisarul președintelui Donald Trump.

„Dacă poți pune capăt acestui război într-un mod care să permită Ucrainei să rămână suverană, în siguranță, prosperă și liberă, aceasta ar putea adera la UE. Ucraina are un plan economic pentru perioada postbelică. Are garanții de securitate credibile. Are capacități solide de descurajare. Aceasta ar reprezenta o victorie uriașă pentru Ucraina și pentru Europa”, a mai spus el.