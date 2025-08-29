„Eram un puști, o puștoaică, o pisică, trei mascați și doi jandarmi într-o garsonieră. A fost dur.” Cum a ajuns oficial Andrei „traficant de droguri”

Peste 25.000 de oameni sunt incluși în Registrul traficanților de droguri, inclusiv cei cu cazierul curat, dezvăluia zilele trecute site-ul de investigații Snoop, într-un articol mai larg. Aceasta este povestea unuia dintre acești oameni.

Andrei avea 22 de ani, era student la master și se afla la primul lui job, când a fost condamnat într-un dosar de trafic de droguri. A primit 1 an și 6 luni cu suspendare. Obișnuia să fumeze canabis împreună cu prietena lui: „la final de săptămână ne uitam la filme proaste, fumam un pai și comandam de mâncare”, își amintește el într-o discuție cu site-ul de investigații Snoop.

„Momentul când am devenit oficial traficant”

La cererea prietenilor, Andrei a început să cumpere droguri și pentru ei. A cedat când un amic nou din anturajul lui i-a cerut „iarbă”. Acesta din urmă colabora cu poliția, pentru a i se reduce pedeapsa (conform art. 16 din Legea 143/2000) „A fost momentul când am devenit oficial traficant.”

La câteva luni distanță, „mascații au venit peste noi”, povestește el.

„Eram un puști, o puștoaică, o pisică, trei mascați și doi jandarmi într-o garsonieră. A fost dur.”

A fost reținut două luni, apoi judecat și condamnat cu suspendare. A făcut muncă în folosul comunității și a mers trei ani la ofițerul de probațiune.

„A fost suficient cât să ne îndepărteze de toată nebunia asta”, spune astăzi Andrei. Și-a continuat viața, are un job într-o corporație, casă și familie.

La cinci ani de la condamnare, instanța l-a declarat reabilitat. „De atunci nu mi-a mai trecut prin minte genul ăsta de problemă.”

După 14 ani, a primit un telefon de la Poliție.

Până în luna iulie anul acesta, când a primit un telefon de la Poliție să se prezinte de urgență la secția de care aparține. „Când am întrebat despre ce-i vorba, cea mai simplă explicație pe care a găsit-o polițistul a fost să spună ceva de genul: știți cum e ăla cu infractorii sexuali? (n.r. Registrul Agresorilor Sexuali)”

Andrei s-a dus a doua zi la Poliție. I s-a explicat că, deși nu mai are cazier activ, infracțiunea lui va rămâne mereu în sistem. De acum înainte, va apărea și în registrul devenit operațional de la 1 iunie 2025, ca traficant de droguri.

Ce se întâmplă la secția de Poliție

I s-au luat amprente, probe ADN, i s-au făcut fotografii. A trebuit să spună unde locuiește, cu cine se întâlnește, dacă merge la festivaluri sau în unități de învățământ, unde lucrează și ce salariu are. Acum trebuie să anunțe dacă pleacă de acasă mai mult de 7 zile. Iar la fiecare 3 luni trebuie să semneze la secție.

„E ca un proces de probațiune. Dar acolo cazul meu era la o unitate specială care se ocupa de asta. Aici se ocupă tot polițiștii care sunt îngreunați cu mii de astfel de cazuri. Ei trebuie să pună întrebările și să ia declarațiile”, povestește Andrei procesul prin care a trecut la secție.

L-a frapat haosul din sistem. Își amintește că polițiștii au fost „la fel de confuzi și iritați” ca el. „Își pun mâinile în cap gândindu-se câtă muncă le vine dintr-o dată, de care nu aveau nevoie”, spune Andrei.

